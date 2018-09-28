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Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание
Четыре самых опасных болезни из-за недосыпа.
Дефицит сна может оказаться главным фактором развития целого ряда болезней. Из них медики выделяют четыре, наиболее опасные в своих последствиях для организма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, исследование, проводившееся научными специалистами Чикагского университета, показало, что у людей, которые мало спят на протяжении длительного времени, начинают развиваться ожирение и преддиабет. По словам ученых, у людей, спавших по четыре часа, в крови увеличивалась концентрация жирных кислот, снижающих способность организма регулировать уровень сахара.
Кроме того, дефицит сна может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Так. по данным, которые были озвучены на конгрессе Европейского кардиологического общества, у мужчин, которые плохо спят, вероятность инфаркта миокарда превышена в 2,6 раза, вероятность инсульта – в 1,5 раза.
Также систематический недосып связан с высоким риском болезни Альцгеймера, об этом, например, говорят результаты исследования ученых из Университета Джона Хопкинса. Ученые отмечают, что у пациентов, которые жалуются на плохой сон, в головном мозге наблюдается увеличенное количество бета-амилоидных отложений, которые могут как быть причиной болезни Альцгеймера, так и ускорять ее развитие.
Имеющиеся сегодня научные данные указывают и на связь недостатка сна с развитием язвенного колита -воспалительного заболевания слизистых оболочек кишечника. Было установлено, что риск данного заболевания повышался, если сон длился до шести часов и менее.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, вред
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