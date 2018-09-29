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9 советов, как противостоять агрессии
Каждый из нас ежедневно испытываем массу эмоций, в том числе гнев, раздражение и злость. И это нормально для человека. Однако, накапливаясь в нашем организме и не получая выхода, приводит к стрессу и, как следствие, к эмоциональному взрыву, так называемой агрессии. Проявляя агрессию, мы рискуем нашими отношениями с людьми, карьерой и семейным благополучием. Поэтому необходимо распознавать агрессию на начальных этапах, понимать причину и знать, как с ней бороться. Со временем, выполняя определенные условия можно научиться бороться с ней при первоначальных ее признаках. Об этих методах мы сегодня и поговорим.
1. Отойдите. Если это возможно, просто покиньте помещение, в котором находится источник вашего раздражения.
2. Измените ваше мнение. Зачастую, когда мы не можем доказать свою точку зрения, когда у нас недостаточно аргументов или когда собеседник нас не понимает, мы испытываем агрессию. Постарайтесь взглянуть на ситуацию с позиции вашего оппонента, забудьте про свои амбиции и, ваша беседа из русла конфронтации перейдет в русло консенсуса.
3. Сделайте вдох. Возьмите тайм-аут, сосчитайте от 100 до 1, сделайте глубокий вдох и выдох. Только учтите, что выдох должен быть значительно длиннее вдоха. Выдыхаем сначала ключицей, плечами, грудной клеткой и только потом животом.
4. Говорите прямо. Ни в коем случае не откладывайте неприятный разговор на потом. Если вас что-то не устраивает, говорите об этом сразу, а не замалчивайте.
5. Отвлекайтесь. Делайте то, что вам интересно – посмотрите футбольный матч, прогуляйтесь по свежему воздуху, сходите на концерт, поболейте за любимую команду. Дайте выход эмоциям.
6. Займитесь спортом. Давно доказано, что люди, занимающиеся регулярными физическими нагрузками способны сводить на нет свой гнев, так как во время тренировок в нашем организме вырабатывается гормон радости – серотонин.
7. Сделайте что-нибудь. Направьте свой гнев в позитивное русло, ведь гнев придает физические силы. Воспользуйтесь этим. Когда вы ощущаете прилив злости, возьмите и помойте пол, погладьте белье, прибейте полку, вынесите мусор и т.д. Ну, или на крайний случай, возьмите бутылку из пластика и скрутите ее, побейте ногами, швырните куда-нибудь.
8. Заботьтесь о себе. Следите за своим здоровьем, ведь агрессия может быть результатом хронической усталости, вызванной недосыпом. Установите режим сна не менее 7 часов в сутки, хорошо питайтесь.
9. Обратитесь к специалисту. Если самостоятельно у вас не получается справиться с агрессий, то не стоит заниматься самолечением, принимать препараты, которые не лучшим образом могут сказаться на вашем здоровье, лучше обратитесь за квалифицированной помощью к специалисту.
Но самое главное помните, что все мы люди, и если, уж так произошло, и гнев взял над вами верх и вы наговорили коллегам лишнего, имейте смелость объясниться с ними и извиниться. Не копите в себе злость, а предоставляйте ей возможность безопасного выхода или разрядки.
Источник : vitamarg.com
Теги: Донбасс, агрессия, советы, противостояние
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