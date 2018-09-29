Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга

29.09.2018 07:42

Боль можно причинить не только кулаками, но и словами. Так называемое «вербальное насилие» способно нанести ощутимый вред. Ученые доказали, что оскорбления, которые исходят от родителей или руководства, становятся причиной серьезных физических изменений структуры мозга, провоцируют эмоциональные, психологические отклонения.

На наш мозг значительное влияние оказывают события, произошедшие в детстве. Становление когнитивных способностей, личностного сознания требует долгих лет, и вплетенные в них обиды вносят сбои в алгоритм.

«Негативная, враждебная среда отрицательно влияет на развитие мозга. Сексуальное, насилие физического характера в раннем возрасте становятся причиной аномальных трансформаций мозга. Более того, даже свидетели таких сцен подвергаются негативному воздействию, у них развиваются различные психологические расстройства», – утверждает доктор Дуглас Филдс.

Американские ученые провели исследования, в ходе которых сканировали мозг молодых людей в возрасте 18–25 лет. Эти люди подвергались физическому, сексуальному насилию или издевательствам со стороны родителей. Результаты показали, что люди, которые в детстве страдали от словесных оскорблений со стороны сверстников, имели недоразвитые связи между правым и левым полушарием мозга, были более склонны к гневу, депрессии и тревоге.

При этом выяснилось, что именно оскорбления со стороны одноклассников имели наибольшее влияние. Исследования подтвердили, что «вербальное насилие» в подростковом возрасте провоцирует в дальнейшем серьезные отклонения. Например, тревогу, депрессию, гнев, враждебность, диссоциацию.

Еще один важный вывод, к которому пришли ученые, – доказательство пагубного влияния нарциссов на окружающих. Такие люди стремятся к тотальному контролю, и под влияние попадают эмоциональные, чувственные, уязвимые люди. Вербальное воздействие нарциссов наносит серьезный ущерб мозгу их жертв, и тут возраст не имеет значения. Это долгосрочное воздействие, последствия которого очень тяжело устранить.

Манипуляторы убивают чувство собственного достоинства у своих жертв, что приводит к потере баланса между телом и умом. Это и является главной причиной тревожных расстройств.

Источник : mirkrasoty.life



