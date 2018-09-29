Все рубрики раздела
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света14:10
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- Медики назвали главное правило здорового сна22:18
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание21:00
Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени
Также она приводит к глухоте и кариесу.
Как сообщило научное издание Journal of Endodontics, существует одна распространенная привычка, приводящая организм к ускоренному старению.Имеющие ее люди, возможно, догадываются о не самых позитивных последствиях. Но о том, что это состарит их раньше времени, они еще не знают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эта привычка вызывает несколько негативных эффектов, таких, например, как глухота и кариес. Белки TNF-альфа и hBD-2 являются для человеческого организма защитными. Выполняя свою функцию, они до последнего сохраняют иммунитет человека. Но повседневный распространенный образ жизни людей губит эти спасительные белки.
Наблюдая за большой группой людей, ученые выявили, что те добровольцы, которые признались в своей вредной привычке, имели гораздо худший показатель здоровья. Их организм был уже изношен: плохие зубы, медленно заживающие десны, глухота. Другие добровольцы продемонстрировали гораздо лучшие показатели. Их зубная ткань, конечно, тоже подвергалась негативному воздействию окружающей среды, но при этом была гораздо прочнее и имела большой потенциал для дальнейшей здоровой жизни.
При этом признаки ранней глухоты у добровольцев второй группы не проявлялись, в отличие от добровольцев первой группы,осознанно следующих распространенной привычке. Ученые-медики пришли к выводу, что данная привычка не только быстрее старит человека, но и приводит к серьезным заболеваниям полости рта. Старящая привычка распространена по всему земному шару. Особенно сильно ей подвержены люди, проживающие в развитых и развивающихся странах. О вредном влиянии этой привычки, казалось бы, знают все. Однако ей следуют около 11 миллионов человек. Все эти люди обрекают себя на преждевременное старение.
Источник : http://hronika.info
Теги: Донбасс, время, старение, привычка
- В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата20:45
- Боевики «ЛНР» и священники МПЦ из «МВД ЛНР» жестко ломают психику детей19:48
- В «ДНР» рассказали подробности подрыва кандидата на пост «главы»18:50
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой18:36
- Боевики «ДНР» приставляют к наблюдателям СММ ОБСЕ «конвоиров»17:30
- Боевики в Донецке ходят по квартирам, призывая голосовать за Пушилина16:40
- Похитила хунта: в сети обсуждают исчезновение жены экс-главаря ДНР15:55
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»15:26
- В Донецке прогремел взрыв: первые подробности14:40
- ДТП в Енакиево: Легковушка упала с моста14:25
- Глава МИД Венгрии попал в базу «Миротворца»21:30
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата20:45
- Украина стремительно вымирает: названа область, которая может исчезнуть20:31
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии20:01
- Боевики «ЛНР» и священники МПЦ из «МВД ЛНР» жестко ломают психику детей19:48
- В Приазовье усилены подразделения ГСЧС и Госпогранслужбы Украины19:42
- Готовьте деньги: скандальная Гонтарева придумала новую схему «обдираловки» украинцев19:28
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света14:10
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- Медики назвали главное правило здорового сна22:18
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание21:00
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями