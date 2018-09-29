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Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света

29.09.2018 14:10
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Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света

Блогер и астроном из Австрии Флориан Фрейштетер выпустил книгу, в которой рассекретил тайну странных писем известного английского физика и астронома Исаака Ньютона.

Астроном отметил, что в посланиях, посвященных библейскому апокалипсису, Ньютон называет дату гибели человечества — 2060 год. По выводам Ньютона, именно в этот год планету ожидает начало новой эры, что-то вроде «перезагрузки» Вселенной, после чего наступит Божье Царство, предшествовать которому будут катастрофические события и войны. При этом Ньютон отмечает, что апокалипсис может наступить и позднее 2060 года, но никак не раньше этой даты. Его расчеты основаны на прочитанном из Святом Писании.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, дата, ученые, конец света, запись
 
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