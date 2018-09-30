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«Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства
Как передает from-ua, известный украинский певец Олег Винник в интервью журналисту Матвею Ганапольскому на телеканале «Прямий» высказал свое мнение относительно войны на востоке Украины, а также рассказал, как относится к Майдану в Киеве, назвав его искусственным.
«У нас, кроме войны, хватало проблем, а теперь еще война на голову. Мне кажется, что все, что произошло последнее время в Украине - лишнее. Даже искусственное. Вот эти Майданы... Мне стыдно за все, что происходит сейчас», - заявил знаменитый певец.
Винник также считает, что нашему государству еще предстоит долго бороться за свое место под солнцем, так как многие украинцы уже не верят обещаниям политиков.
Напомним, ранее любимец украинских женщин сообщил, что на Донбассе воюют два братских народа, которые очень между собой близки.
«Я не хочу ни о ком ничего говорить: есть война, нет войны, официально, неофициально - люди все об этом знают. Но я знаю, что два очень близких народа, братья, убивают друг друга. Как я могу относиться к этому? Это большое горе», - сообщил Винник.
При этом артист отметил, что все приглашения, которые к нему поступали с Российской Федерации, он не принимал, так как не собирается выступать та территории оккупанта.
Теги: Донбасс, Майдан, Революция Достоинства, Олег Винник
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