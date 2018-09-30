Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые

30.09.2018 13:20

Писатель Захар Прилепин заявил о том, что после ухода Владимира Путина с поста президента Россию ждут очень тяжёлые испытания. Как передает replyua.net со ссылкой на Федеральное агентство новостей, Прилепин заявил, что в постпутинский период в России произойдет кошмар.

«Плюс-минус в режиме нынешнего тремора протянем еще несколько лет. А вот в постпутинский период может случиться кошмар», - подчеркнул Прилепин. Также он отметил, что в стране может произойти ситуация, которая сейчас наблюдается на востоке Украины. Он рассказал, что после гибели Захарченко на Донбасс поехали барыги со всех сторон и начали переписывать экономику этого региона заново. Прилепин не исключает, что через несколько лет Россия может вернуться в девяностые годы, и сейчас всем россиянам необходимо подготовиться к тяжелым временам.

При этом он отметил, что нынешняя армия является серьезной силой, однако, как напомнил Прилепин, и в СССР была сильная армия, но «страна слиняла в три дня». По его словам, к большому сожалению, Россия не вырвалась далеко вперёд, и по стране всё еще бродит призрак девяностых годов.