В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…

30.09.2018 14:04

Как известно, в "республике" мы живем в эру тотального "бесплатно": бесплатна общеобразовательная школа и бесплатна медицина. Бытует мнение, что кружки для детей при школах и во дворцах творчества (в народе это по-прежнему дома пионеров) тоже "бесплатны". Давайте разбираться.

Дом пионеров на улице Ленина. Старейшее внешкольное учреждение детского творчества отметило зимой 2018 года свое 95-летие. По мнению исследователей из работников дворца, история этого заведения во много раз богаче истории аналогичных заведений детского творчества по всему Советскому Союзу.

Дворец творчества действительно представляет большие возможности для развития детского творчества – есть там и студия раннего развития, и подготовка к школе, и лепка, и вокал, и бальные, и современные танцы, и изостудия, и мягкая игрушка, и айкидо... В общем, найти себя в этом многообразие можно. Негласная история заведения гласит, что возили сюда с нянями и на дорогих машинах детей первых лиц города – и внучку того самого, и племянницу вот того, и ребёнка вот этого… Был, в общем, до войны негласный конкурс на "особых" детей. Предпочтение было именно таким – потому что держало заведение некую марку элитности, хотя, конечно, приходили туда всякие дети. Да, надо сказать, было чем гордиться – учащиеся брали первые места на танцевальных конкурсах, открывали после свои танцевальные студии и в большинстве своем были признательны этому дому в старой части Луганска всю свою жизнь.

Взносы в 2015 году в студии развития "Стрекоза" были почти символическими – 150 рублей в месяц (примерно 65 гривен по текущему курсу). К 2017 году сумма взлетела до 450 рублей в месяц (около 195 гривен) при том же наполнении занятий дважды в неделю – фитнес, пение, английский, лепка (аппликация или рисование). По два часа два раза в неделю – итого восемь раз в месяц. В связи с нехилой суммой образовалась прежняя выборка деток – с нянями, на дорогих авто и с хорошо одетыми мамами-домохозяйками. Были, конечно, и из "простых", но отпадали со временем из-за немалой суммы взноса, который нужно было оплачивать обязательно якобы на приобретение расходных материалов для детского творчества – бумаги, пластилина, красок. Мамы шептались: неужели ребёнок за 8 занятий в месяц успел "наработать" на эти 450 рублей, израсходовав всю краску и весь пластилин, которые в совокупности выйдут меньше, чем те 450 рублей месячного взноса. А ещё штрих – преподаватели "Стрекозы" неоднократно кричали на детей, что объясняли тугоухостью некоторых детей, но никак не собственной несдержанностью.

Современные танцы обходятся в 300 рублей в месяц. Официальная версия – на костюмы. Причём, если со "Стрекозой" всё чуть проще – плати только за то, на что реально ходил, то с танцами жёстко – плати за весь месяц. И случаи, что болел, пропускал, уезжал, а был только на нескольких занятиях в месяц, никого особо не волновали. Ответ был всегда один: не хотите платить, шейте себе костюм сами за свои деньги, мы вам ничего не выдадим. Понятно, что ради одного выступления шить костюм для себя слишком уж большая морока. Здесь тоже нюансы, родители, видя, что с оплатой строго, тянули до начала следующего месяца, чтобы не оплачивать за пропущенные занятия, то есть фактически пропускали весь месяц. Была ещё фишка от администрации этой танцевальной студии – негласные январские каникулы в половину месяца для преподавателей. Никто из родителей не был против, но месяц, хоть он и не полный, оплачивать нужно было всё равно как целый… А ещё покупать специальные тренировочные трико, фирменные футболки, шорты, чешки – у администрации студии… Выезды за счёт родителей, аренда автобуса, гостиница, питание… И пошло-поехало. Не дешёвое, в общем, это выходило удовольствие. И финальная фраза от администратора студии после при всех: "Я за вашим ребёнком его рыгачку убирать больше не собираюсь". Кстати, все работники обязаны быть с высшим педагогическим образованием… А преподаватели все сплошь дети – студенты института культуры имени Матусовского, которым ещё учиться года два-три. И это понятно, почему так. Закончат – только их и видели. Умчат танцевать по всему миру за тысячи долларов в месяц. Это пока они привязаны к городу, их можно завлечь зарабатывать себе карманные деньги этими уроками.

Бальные танцы всегда считались хобби не для бедных. В месяц это выходило родителям в 800 (около 346 гривен) рублей. Отчего такой расчёт суммы – загадка. Если со студией развития можно объяснить это теми же расходными материалами, то почему бальные танцы стоят в два с половиной раза дороже современных – та ещё загадка. Сами родители шептались – так это же бальные танцы. Типа того, что бедный не потянет такое детское увлечение. И если судить по внешнему виду родителей, действительно, те, кто проще, танцует хип-хоп.

Подготовка к школе оплачивается за каждое занятие и стоит 150 рублей за три часа. Если вы меня спросите, откуда такая сумма, я не смогу ответить. Там нет никаких костюмов или расходных, преподаватель в штате дворца и на зарплате, за аренду он не платит. Так же, как, впрочем, и преподаватели бальных танцев и студии развития, и вокала. Да, есть негласные сборы с каждой студии на развитие дворца и бытовые нужды. Суммы варьируются, но для каждой студии сумма такого "отката" смехотворна на фоне тех же 800 рублей в месяц с каждого ребёнка. Конечно, собирает взносы не директор и не своими руками, а сама эта процедура негласная.

Вокал – 300 рублей в месяц. Дети поют под фоно. Куда идут деньги – загадка полнейшая. Айкидо – 200 рублей в месяц. Расходных – ноль, объяснений о причинах взносов тоже. Родители, кстати, молчат, если и возмущаются, то только между собой. Почему молчат – всё очевидно: боятся потерять даже это. Да, хотелось бы видеть лучшие кадры, а не вчерашних или сегодняшних студентов. Хотелось бы не только петь и танцевать в угоду моде и времени. Но спасибо и на этом. И те, кто беден, отсеиваются как шелуха, а иномарок у входа, как в прежние времена, всё больше. Вот и не верь после этого в победу капитализма над лучшими идеями коммунизма. И ещё одна странность – анкеты с особыми пометками. Пишет там, скажем, мать, что ребёнок у неё с инвалидностью или получает семья пособие по потере кормильца. На сумму взносов это никак не влияет. Или ходит он сразу на три кружка в этом дворце, честно оплачивая каждый по отдельности. Никаких скидок семье нет и в помине. Вообще вопрос, к чему тогда эти анкеты?

Кстати, директор этого дома творчества отличник образования Украины, что является особой заслугой не только этого человека, но и всего дома творчества. Хороший хозяин – крыши не текут, в окнах новые стеклопакеты, батареи зимой на диво горячие. Дружен с любой властью, на плаву во все времена. Жаль, не успел до войны защитить кандидатскую, а сейчас не те времена, больно для нынешней власти тема его изысканий провокационная – жизнь и творчество видного деятеля украинского националистического движения Евгения Коновальца, а это, как известно, не в моде у нынешней "власти"...

Источник Сегодня