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Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость

01.10.2018 07:45
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Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость

Сколько людей на планете не представляют своего утра без чашечки кофе. Однако не все знают, что медики не рекомендуют злоупотреблять этим напитком. Иногда день лучше начать с чего-то менее энергетического, но не менее полезного.

1. Стакан фреша или смузи из зеленых овощей или фруктов - идеальный способ взбодрить свой организм с утра, сообщает Zdorovia.

Ваш организм поблагодарит, если вы порадуете его утром полезным и питательным смузи из шпината или капусты. Также рекомендуют пить соки из манго, черники и банана.

Эти здоровые напитки подарят вам заряд фантастической энергии. Однако, медики не рекомендуют злоупотреблять – не более 300 мл в день.

2. Имбирный чай, кроме заряда энергии, улучшит еще и пищеварение. Стоит напомнить, что напиток нельзя совмещать с препаратами которые разжижают кровь, лекарствами для лечения диабета и повышения кровяного давления.

3. Вода с лимоном помогает проснуться и взбодриться не хуже кофе.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, кофе, бодрость, утро
 
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