Все рубрики раздела
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой20:45
- С кем воюет Россия на Донбассе19:39
- Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"19:13
- Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование18:36
- Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж17:37
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
На заре 2000-х пластиковые окна были обязательным атрибутом так называемого «евроремонта», сейчас же они установлены едва не в каждой второй квартире, пишет novate.
Тепло- и звукоизоляцию многие оценили по достоинству, еще одним очевидным плюсом таких окон является простота в уходе за ними. Пластик ведь ни штукатурить, ни красить не надо. Правда, нужно обязательно выполнять другие процедуры, о которых часто умалчивают установщики.
1. Ежегодная смазка окна
Первое правило, о котором нужно знать каждому владельцу окон, гласит: оконный механизм, как и любой другой, нуждается в смазке. Если игнорировать этот факт, то последствия будут печальными: рано или поздно окно придет в негодность и перестанет закрываться. Чтобы его починить, придется вызывать специалиста и раскошелиться на ремонт: в лучшем случае на замену фурнитуры, в худшем — на замену всего механизма.
Причиной того, что закрывающийся механизм перестает исправно работать, является то, что со временем на нем накапливается слой грязи, а заводская смазка стирается и вымывается. Первым сигналом того, что ремонт скоро потребуется, послужит неприятный скрежет при закрывании и открывании окна.
Для смазки можно использовать машинное или силиконовое масло. Любые «бытовые» заменители (подсолнечное масло, гель для обуви, вазелин и прочее) — под запретом, поскольку они быстро высыхают и царапают механизм, разрушая его.
Смазывать окна достаточно раз в год, и все будет работать исправно.
2. «Летний» и «зимний» режим
Мало кто знает, что разработчики предусмотрели работу окон в «летнем» и «зимнем» режиме. В холодное время года их нужно закрывать плотнее. Чтобы этого добиться, нужно перевести цапфу (выступ на раме в форме цилиндра) из вертикального положения в горизонтальное. Чаще всего этот цилиндр находится не в вертикальном положении, а может быть смещен по диагонали. Если провести параллель с циферблатом часов, то это аналогично стрелке часов, показывающей на цифру 3. В этом случае цилиндр нужно провернуть до положения 9. Нужно изменить положение всех цапф, сделать это проще всего при помощи пассатижей (стандартные цилиндрические цапфы) или шестигранника (для запорных цилиндров, которые имеют соответствующий паз)
Теги: Донбасс, зима, режим, окна
- Контроль-пропускные пункты на Донбассе переходят на зимний режим работы
- Зимой ситуация на Донбассе ухудшится, - считают наблюдатели ОБСЕ
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- На выходных Украина переходит на зимнее время
- В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- В Донецке появился страшный наркотик "Микс": россияне решили полностью уничтожить молодежь Донбасса21:06
- «Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО20:29
- В Фащевке замечен странный железнодорожный состав18:04
- В Макеевке появилась неизвестная инфекция17:21
- Новые версии убийства Захарченко: французский офицер наслушался российского "агитпропа" и удивил громким заявлением17:05
- В Мариуполе пикетчики устроили квест прокурорам с покрышками и плакатами16:50
- "ДНР" и "ЛНР" фактически управляются из Ростовской области, - Черныш16:24
- В «ЛНР» начинается дефицит продуктов15:59
- В Донецке вместо растительного масла продают уксус15:18
- "Похороните нас вместе", - в Мариуполе произошла трагедия, от которой стынет кровь14:18
- В Донецке появился страшный наркотик "Микс": россияне решили полностью уничтожить молодежь Донбасса21:06
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой20:45
- «Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО20:29
- мСовременный ''нацизм'': как в Украине ударят по ''русскому миру''20:02
- С кем воюет Россия на Донбассе19:39
- Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"19:13
- Зима близко: украинцы массово публикуют просьбы о помощи на сайтах обьявлений18:55
- Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование18:36
- Во Франции арестован украинский грузовик с водителем: французская таможня была потрясена секретным грузом18:19
- В Фащевке замечен странный железнодорожный состав18:04
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой20:45
- С кем воюет Россия на Донбассе19:39
- Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"19:13
- Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование18:36
- Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж17:37
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой
- Стало известно, сколько будет стоить алкоголь уже со 2 октября
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- У боевиков "ДНР" прозрение: "До власти дорвалась ОПГ. Донбасс охватило тотальное беззаконие и террор"