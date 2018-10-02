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Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование

02.10.2018 18:36
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Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование

В подсолнечниках, которые выращивает агрохолдинг «Кернел» для дальнейшего производства масла «Чумак», «Щедрый дар» и «Стожар» обнаружен опасный для здоровья человека гербицид глифосат.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе по результатам внеплановой проверки, инициированной после массового отравления жителей Тернопольской области.
Как указали специалисты, компания использует гербицид “Ураган форте”, в котором содержится глифосат.
Согласно исследованиям, проведенным в 2015 году Международным агентством с изучения рака, существуют данные, свидетельствующие о том, что гербицид глифосата может вызывать рак у людей, и поэтому относится к виду канцерогенных. Эту версию подтверждают и эксперты.
«Из подсолнечника, обработанного пестицидами, изготовят масло с пестицидами. Это - онкология. Будьте уверены. До четвертого колена пестициды передаются с грудным молоком», - заявила эколог Алла Войцеховская.
Из открытых источников известно, что компания “Кернел” – один из крупнейших производителей подсолнечного масла в мире, и принадлежит она двум украинским миллиардерам: экс-регионалу Андрею Веревскому и лидеру партии “Відродження”, народному депутату Виталию Хомутыннику.
При этом, ни массовое отравление людей, ни использование канцерогеннов во время производства “Кернел” пока не комментирует.
Источник from-ua



Теги: Донбасс, исследования, онкология, растительное масло
 
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