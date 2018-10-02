С кем воюет Россия на Донбассе

02.10.2018 19:39

30 сентября, на Донбассе произошла настоящая трагедия. Здесь на окраине города Горловка произошел взрыв российской противопехотной мины, который унёс детские жизни.

Четверо подростков стали жертвами кампании РФ по оккупации Украины. Трое из них: Бербенёв Виталий – 14 лет, Коробов Кирилл – 14 лет, Максименко Андрей – 13 лет, – погибли, еще одному мальчику, 10-летнему Диме Тулупу, удалось выжить, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как всё происходило: четверо, ничего не подозревающих, детей пошли в лесополосу на неподконтрольной территории, которая в настоящее время контролируется боевиками “ДНР”, где ранее с подачи Кремля проводилось минирование. Мины РФ, по большей части, располагались не в боевых зонах. Как заявляют боевики, это были меры борьбы с украинскими диверсантами. Но, к сожалению, жизней лишились именно дети. Они подорвались на мине, предназначавшейся для их реальных освободителей, для их отцов и братьев из, подконтрольной Украине, части Донбасса.

Трое детишек погибли, один находится в настоящее время в больнице, его пытаются спасти и сделать так, чтобы последствия были как можно менее негативными.

Исполняющий обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько поспешил с речью о трагедии. “В 13:15, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв (противопехотная осколочная мина), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу”, – рассказал Приходько, открестившись от вины.

Вот с кем воюют русские “освободители” на Донбассе. Все трое мальчишек попали на мину в лесополосе рядом с блокпостом оккупантов и наемников из армии РФ под Горловкой. Возможно, такой, чрезвычайно болезненный случай откроет глаза поверившим в “русский мир”.

Источник Ведомости Донбасса