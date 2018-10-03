О ностальгии по СССР и региональных стереотипах среди жителей Донбасса. ВИДЕО

03.10.2018 18:31

Аналитическое объединение «Кальмиусская группа» презентовало результаты третьей волны исследования под названием «Государственная информационная политика в условиях российской агрессии: региональный аспект».

Авторы исследования уделили внимание таким темам:

Степень доверия к украинским и российских медиа среди граждан Украины

«Пророссийскость», ностальгия по СССР и другие факторы влияния российской пропаганды

Региональные различия в отношении к исторической памяти как часть российской дезинформационной кампании

Проблемы внутренней коммуникации

Стратегия информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей

Также аналитики предоставили рекомендации для выстраивания успешной коммуникационной политики в стране между жителями неподконтрольной территории и остальной частью Украины.

Третья волна исследования «Кальмиусской группы» проводилась компанией GfK Ukraine, метод опроса - телефонные интервью со звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона. Период опроса - с 4 по 20 июня 2018 года. Выборка составила 1966 респондентов, из них 540 - из Донецкой и Луганской областей (территории, подконтрольные украинскому правительству).

Максимальная погрешность составляет: для Украины - не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей - не более 4,9%. Исследование проводилось во всех областях Украины за исключением неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.