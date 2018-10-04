Польский военный Кремлю: "Вы хотите поделить Украину с Польшей? Скорее, мы с Украиной поделим Россию на мелкие государства!"

04.10.2018 21:22

Недавно в прямом эфире российского ТВ показали карту Украины с областями, которые якобы должны отойти России и Польше, согласно расчетам путинских "специалистов". На карте западная часть Украины обозначена как "территории, которые получит Польша". Области с центрами в Одессе, Херсоне, Донецке и Харькове отмечены как "территории, которые получит Россия". Эта горе-стратегия "большого брата" возмутила не только украинцев, которые порекомендовали России обратить внимание на свой состав и угрозу распада, но и поляков, которые не прельстились на такой "подарок" от Москвы. Предлагаем вашему вниманию письмо польского офицера, который посчитал заявления путинских прихлебателей гнусной провокацией: "Здравствуйте. Меня зовут Януш Вижбовский, я родился в Ровно, в школе изучал и русский, и украинский языки. Но еще в юности переехал в Краков и большую часть жизни отдал службе Республики Польша. Как никто другой знаю, что в вопросах войны и захвата чужих территорий очень легко переходят от слов к делам. К делам гнусным, делам паршивым, кровавым.

У нас в армии все четко: приказ отдал - выполнили, приказ получил - выполнил. Нарушил присягу - преступник, должен отвечать. Помешал преступлению - честь и хвала, заслужил награду. Все разложено по полкам, налажена четкая система. Но так не везде. В политике, например, далеко все не так прямо. Многие говорят одно, думают другое, а делают третье. Игры у них такие. Раскрывают свои рты, не задумываясь над тем, что их слова становятся причинами конфликтов, войн, кровопролития. Не думают о том, что молодые парни, солдаты гибнут из-за того, что у политиков не хватило ума вовремя погасить тлеющее пламя. И если у нас в Польше, стране, не раз страдавшей от войн, это понимают, то в России, как я смотрю, люди находятся в какой-то параллельной реальности. Им нравится махать кулаками с трибун, играть мускулами и хвастаться своими танками и пушками. И мало кто из них видел, сколь неэстетично смотрятся разрушенные дома, разорванные тела и человеческие внутренности, разбросанные по поляне, на которой еще вчера играли дети... С каждым днем все чаще мне приходится слышать, как Россия открыто угрожает европейским странам. Зная историю, могу четко сказать: московское панство обязательно перейдет от слов к делам. Да что говорить, если оно уже перешло. Москва вместе с Берлином разделила нашу страну в 1939-м. Москва "освободила" в 90-х Молдову, отобрав Приднестровье. Она же "принудила к миру" Грузию, устроив войну в 2008-м. Она же начала в 2014-м кровавый "русский мир" и уверенно отдирает земли от Украины, постепенно приближаясь к границам польского государства.

Все знают, какие непростые отношения у нас складывались с украинскими соседями. Но когда в 1991 году Украина обрела независимость от Москвы, мы были первым государством, признавшим ее. И сейчас поддерживаем территориальную целостность Украинского государства, сотрудничаем с Киевом в военной сфере. Одной из первых признала Украину в ее границах и Россия, которая спустя годы вдруг поменяла свое мнение и принялась называть Крым "исконно русским". Россияне, "исконно русского" у вас гораздо меньше, чем вы думаете. Гляньте на вашу карту страны и ответьте на вопрос, где исконно русское из того, что пока еще контролируют ваши вооруженные силы и спецслужбы? Может быть, Чечня русская? Да чеченцы вас ненавидят, этот регион держится в составе РФ пока только благодаря негласному договору, заключенному Путиным с семьей Кадырова. Туда только брось спичку - вмиг все полыхнет! Может быть, Татарстан ваш? Да вы завоевали его, отчего многие татары до сих пор вас презирают. Как ненавидят вас и крымские татары, которых вы в 40-е годы насильно депортировали, отобрав жилье и другое имущество. Второй раз вы их изгнали из дому, устроив в 2014-м "возвращение" полуострова, полуострова, который никогда добровольно вашим не был. Или, может быть, Тува русская земля? Да вы ее просто заграбастали, обманув и ограбив доверчивых тувинцев. Бурятия, Якутия, Осетия, Дагестан, Мордовия, Удмуртия, коренные жители этих земель вас не звали, но вы пришли и захватили их. Когда-то под вашим игом была и моя родная Польша, причем захватывали вы ее несколько раз.

Скоро каждый сын своего народа задаст вопрос: а почему я должен подчиняться Москве? И начнутся восстания... Сибирь и Дальний Восток тоже уйдут. Их ничего с Москвой не связывает, кроме пяти мостов. Другая история, совершенно иная культура, традиции. С чего это они должны быть с вами или, тем более, под вами? Германия, напав на нас, попыталась проглотить наши земли. И подавилась. И так же подавится Российская Федерация - от непомерного аппетита у нее треснет пузо, и все внутренности вывалятся наружу. Но Путину и его шайке - маньякам, заигравшимся в наполеонов, этого не понять. Им мало войны 2014 года, так они сейчас развели на подконтрольных ТВ-каналах новую пропаганду. Они и их медиаобслуга угрожают, что поделят Украину на несколько частей, причем пытаются "примазаться" к Варшаве, нагло привирая, что наше руководство на это пойдет. Да нет, дорогие мои, Польша - это не Россия, мы правовое европейское государство, которое, в отличие от вас, уважает границы других стран. И, помня 20-е и 30-е годы прошлого века, можно четко спрогнозировать: сначала вы хотите уничтожить Украину, а потом, конечно же, возьметесь и за нас. Но не угадали вы, не будет этого, песьи ваши головы! Ваши "патриоты", убивающие на Донбассе мирных людей, хотят крови еще. Но результаты их деятельности хорошо видны: современный Донецк, оторванный от Украины, погряз в нищете и бандитизме. Но вы по телевизору можете только "героя" Прилепина показывать, забывая о том, сколько преступлений он со своими товарищами по "ДНР" там совершил.

Сейчас вы пугаете школьников натовцами, забывая о том, что и поляки тоже сейчас часть Альянса. Ваше наглое поведение - причина как образования, так и расширения НАТО на восток. Власти России лицемерно стращают свое население натовцами, хотя сами с удовольствием ездят в страны, входящие в Альянс, на отдых, ведут там бизнес, хранят деньги в банках, покупают недвижимость, обучают детей в вузах. То что вы готовите свою страну к большой войне, сыграет с вами плохую шутку. Вы не победите в противостоянии с НАТО. Ваша промышленность, включая ВПК, безнадежно отстала от мировых стандартов. Москва, начав войну, будет погребена под грудами собственного металлолома и кучами своего же д..рьма. Избиратели, которые выбрали, Путина, голосовали не за это. И когда вместо "стабильности" они получат кровавую бойню, причем заведомо проигрышную, Российская Федерация развалится на мелкие составляющие. Что это будет, уже не важно: республики, области, маленькие государства. Важнее то, что той Федерации, которая всем угрожает войной, уже не будет. И виноваты в этом будете вы. Сейчас мы проводим совместные учения с Украиной и странами Прибалтики и готовы с оружием защищать свои земли. Нам помогают партнеры по НАТО. И мы не потерпим разжигания войны у наших границ. Вы планировали поделить Украину с Польшей? Смотрите, как бы мы с Украиной не поделили РФ на мелкие части!"

Источник "Диалог.UA"