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Донбасс получил важный сигнал, - Волкер

07.10.2018 10:07
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Донбасс получил важный сигнал, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что украинское правительство может и должно сделать все возможное для оказания гуманитарной помощи и налаживания отношений с гражданами по обе линии разграничения.
Об этом он рассказал в интервью УНИАН
Курт Волкер отметил тяжелые гуманитарные последствия военных действий на Донбассе.
«Десять тысяч человек убиты и миллион с половиной перемещены. Существуют проблемы с развалом экономики в оккупированных районах, со стоимостью жизни, доступ к продовольствию, поставкам воды и безопасностью, экологическим вредом, свободой передвижения, такими проблемами физической безопасности как наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, доступ к государственным услугам, к пенсионному обеспечению . Там очень много всего, что является проблемой для местного населения», — отметил Волкер.
«Правительство Украины, я убежден, должно сделать все, что в его силах, чтобы попытаться достучаться до людей и помочь им. Продемонстрировать, что единственная причина, почему оно не может что-то сделать, заключается в том, что Россия в этом мешает. Это очень важный сигнал для людей на Донбассе, чтобы добиться понимания, что их собственное правительство хочет помочь им, но он лишено этой возможности из-за действий со стороны России», — сказал Курт Волкер.
Источник Луганский радар



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, сигнал, Волкер
 
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