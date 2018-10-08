Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку

08.10.2018 22:45

Дневной сон влияет на мозг.



Насколько полезно спать днем? Ученые из Бристольского университета в Великобритании установили, что непродолжительный дневной сон улучшает когнитивные функции мозга.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.



Согласно выводам ученых, которые были сделаны после эксперимента с участием людей, дневной сон улучшает способность усваивать новую информацию. Всего в испытаниях приняли участие 16 человек.



В рамках тестов добровольцам предлагалось выполнять различные задания. Стоило участникам эксперимента провести 90 минут во сне, в их мозге начинали происходить позитивные изменения, он работал значительно лучше и быстрее. Также выяснилось, что дневной сон особенно полезен, когда необходимо принять решение в сложной проблеме, с которой не удается справиться с перовой попытки.



«Благодаря такому сну могут благополучно разрешиться внутренние конфликты, которые люди зачастую не в силах осознать», - отметили исследователи.



Примечательно, что предварительные исследования показывали: непродолжительный сон после 15.00 благоприятно сказывается на качестве мозговых функций, помогает мозгу быть активным во второй половине дня и не испытывать проблем с засыпанием ночью.