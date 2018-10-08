Осенний уход за волосами

08.10.2018 13:00

В холодный период нужно уделять волосам большее внимание.



Для нас осень может ассоциироваться с уютными посиделками у камина и горячим какао, но для наших волос внезапное похолодание - гораздо более тревожный знак. Чтобы минимизировать негативные последствия межсезонья, стоит позаботиться о специальном уходе. Рассказываем, как помочь волосам пережить осень без потерь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.



Увлажнение



По-хорошему, увлажнять волосы нужно и летом - морская соль и солнечные лучи неизбежно приводят к повышенной сухости и ломкости. Если вы увлеклись беззаботным отдыхом и вовремя не позаботились о шевелюре, осенью придётся задабривать волосы особенно бережным уходом. Советуем пустить в ход питательные сыворотки и маски, а заодно - заменить обычные шампуни увлажняющими. Тут пригодятся средства с маслами жожоба, кокоса и аргана. Благо, увлажняющие линейки есть почти у всех больших косметических брендов. Трихолог Лариса Пономаренко подчёркивает, что при использовании несмываемых средств для защиты волос (например, масел), нужно наносить продукт на волосы, а не на саму кожу головы.



Ежедневный горячий душ тоже может пересушить волосы, так что стоит держать под рукой сухой шампунь - он продлит жизнь причёски и оживит её после прогулки в шапке. К слову, осень - хорошее время для экспериментов с ковошингом, то есть мытьём головы без использования шампуня. Правда, тут тоже есть правила: шампунь можно заменить качественным кондиционером без силиконов, а ковошинг обязательно чередовать с привычным мытьём. Если вашим волосам нужно более тщательное очищение, но вы всё же хотите попробовать ковошинг, то тут понадобится специальный очищающий кондиционер, который немного пенится, но в то же время и увлажняет волосы.



Небрежные причёски и обязательные стрижки



Высокие хвосты и косички - одни из самых удобных летних причёсок, но с приходом холода от них стоит отказаться. Дело в том, что резинки могут пережимать волосы и приводить к ломкости. Летом волосы ещё выдерживают такую нагрузку, но осенью к ним нужно относиться с особой деликатностью. Как раз поэтому парикмахеры настоятельно советуют стричься перед похолоданием -чем длиннее волосы, тем легче они ломаются и больший риск посечённых кончиков.



По словам трихолога Кузьмы Хобзея, важно помнить, что осень - это не только холод, но и сухость воздуха (из-за отопления и использования фена), постоянные перепады температур. Кроме того, в рационе большинства из нас в это время не хватает витаминов, так что стоит принимать комплекс поливитаминов или специализированных добавок для здоровья волос.



Шапки и платки



Даже не будем лишний раз напоминать о том, что в холодное время года желательно ходить в шапке - без неё не только портятся волосы, но и велик риск простудиться. То же касается и сушки волос - осенью особенно опасно выходить на улицу с влажной головой. Даже если вы не боитесь простыть, мокрые волосы на холоде тускнеют, ломаются, а окрашенные или тонированные - быстрее теряют цвет. Более того, по словам трихолога Ларисы Пономаренко, от переохлаждения могут пострадать не только сами волосы, но и кожа головы, проблемы с которой лечить уже гораздо сложнее.



Дело в том, что грубые ткани вроде шерсти и хлопка могут увеличивать ломкость волос и приводить к посечённым кончикам. Если у вас кудрявые волосы, парикмахеры советуют увлажнять их маслами или несмываемыми кондиционерами перед тем, как надеть головной убор. А вот девушкам с прямыми волосами пригодится другой лайфхак - причёску можно защитить от шапки, обмотав её шёлковым шарфом. Но главное, по словам Ларисы Пономаренко, - не забывать снимать головной убор в тёплом помещении.