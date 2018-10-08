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Первый признак болезни сердца покажут ноги
Заболевания сердца не всегда сразу же проявляют себя клинически. Человек может отлично себя чувствовать и быть активным, а потом внезапно умереть от сердечного приступа, пишет lamp
Ожирение, курение и сидячий образ жизни — главные враги сердечно-сосудистой системы. Но проблемы с сердцем могут настигнуть даже тех, кто внимательно следит за своим здоровьем… Хорошо, что существует элементарный тест, который поможет определить, в порядке ли твое сердце! Только что я проверил себя и рад, что пока мне не о чём беспокоиться.
Как проверить свое сердце
Сядь на пол и вытяни ноги вперед, держи пальцы ног поднятыми вверх. Вытяни руку вперед и дотронься до кончиков пальцев на ногах. Если ты делаешь это с легкостью, можно сказать уверенно: твоя сердечно-сосудистая система работает без лишних нагрузок и сбоев, болезни сердца будут обходить тебя стороной!
Если же тело недостаточно гибкое, скорее всего, у тебя уже есть проблемы с сердцем. Дело в том, что «деревянные», негибкие люди имеют жесткие кровеносные сосуды! У данной группы людей наблюдаются нарушения кровообращения из-за недостатка коллагена, делающего сосуды упругими и молодыми.
Жесткие, малоподвижные, негибкие мышцы спины и ног указывают на прямой путь к кардиологу! Эти мышцы содержат столько же коллагена, сколько и кровеносные сосуды, по ним можно судить о состоянии кровеносных сосудов всего организма.
Будь в хорошей форме и не забывай следить за своим телом! Оно всегда подскажет, что нужно делать, чтобы улучшить свое самочувствие — нужно лишь внимательно прислушаться…
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, болезни, ноги
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