Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом

09.10.2018 21:56

Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть, жителей страны ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие летние периоды. Об этом сообщает from-ua.

Впрочем, когда температура поднимется еще на 2 градуса - ледники полностью растают. По пессимистическим прогнозам, это произойдет в этом столетии.

Тогда под водой окажутся Одесса, Херсон, побережье Азовского моря и половина Крыма.

Татьяна Адаменко, руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра, говорит, что аномальные проявления погоды в результате изменения климата становятся уже нашим климатом.