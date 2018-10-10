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Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни
Чтобы семейная жизнь была легкой, спокойной и без измен, наши предки прикладывали множество усилий. В том числе в ход шли заговоры и приметы, над которыми сегодня можно посмеяться. А можно и задуматься, почему именно так нужно было делать жене, чтобы муж не засматривался на других женщин?
Вы заинтригованы? Тогда давайте проверим вместе именно вашу пару на предмет семейственности и крепкого брака с помощью народных примет, пишет Колобок.
Супружеская кровать не должна стоять перед зеркалом. Иначе измен не избежать.
Кушать одной ложкой супругам тоже нельзя. Иначе муж и жена будут крайне недовольны друг другом. Кстати, вытирать руки одновременно одним полотенцем тоже нежелательно – будут ссоры.
Чтобы в семейной жизни был мир и счастье, молодая супруга должна разбить перед порогом вдребезги тарелку, собрать осколки и только после этого зайти в дом.
Если потеряна серьга, подаренная мужем, развода не избежать.
Хотите узнать, сколько у вас будет мужей? Нахмурьте брови: сколько складочек будет между ними, столько раз быть вам в браке.
Чтобы муж выполнял все капризы и прихоти жены, во время венчания стоит наступить ему слегка на ногу.
Если жена часто садит пятна на фартук, муж со временем может стать игроком или алкоголиком
Если чешется правая грудь, это к скорому приходу супруга или возвращению его из командировки.
Если муж потерял обручальное кольцо, это означает, что жена ему изменяет. И наоборот.
Ваш супруг просит, чтобы вы его постригли? Всячески отказывайтесь от этого. Это приведет к тому, что муж разлюбит жену.
И на десерт самое забавное. Наши предки искренне верили: если хочешь увидеть любовницу мужа, достаточно одним глазком посмотреть в его обручальное кольцо и увидишь образ разлучницы.
Теги: Донбасс, муж, жена, приметы, суеверие
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