Все рубрики раздела
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Этот напиток желательно пить каждый день15:35
- Названо проверенное народное средство от гриппа09:49
- Родинки по Зодиаку09:15
- Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме08:45
- Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни08:09
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
Этот напиток желательно пить каждый день
Медики рассказали о пользе и вреде молочных продуктов.
Мы уже миллион раз слышали, что нежирные молочные продукты - это вредные продукты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Но иногда (бывает, накрывает такая «волна») так уже хочется похудеть, что остановившись перед «молочной» полкой, думаешь:
«Все, с сегодняшнего же возьмусь за себя, и возьмусь резко и жестко - ни сахара, жира и булочек». И … кладешь в корзину «нежирный» творог, 10% сметану 0% кефир и 67% масло.
Не делайте так. Ибо наличие молочного жира дает следующие бонусы:
- обеспечивает ощущение сытости (употребляя обезжиренные продукты, мы легко переедаем, потому ощущение сытости никак не наступает).
- с молочным жиром мы получаем витамины А, D, Е, Закрытые Каротиноиды Природные органические пигменты, вырабатываемые бактериями, грибами, водорослями и растениями. Такие каротиноиды, как, например, лютеин и зеаксантин, - положительно влияют на здоровье глаз и работу когнитивной функции мозга.
- каротиноиды, а они жирорастворимые.
- при наличии витамина D лучше усваиваются кальций и магний.
- отсутствие жира в кисломолочных продуктах компенсирована углеводами - для загущения и улучшения вкуса, а углеводы - стимулируют выделение гормона инсулина поджелудочной железой и подавляют процесс окисления ( «сжигания») жира, то есть похудеть на обезжиренных молочных продуктах становится труднее.
- обезжиренные, как и очень жирные, ухудшают усвоение кальция.
- молочный жир полезен для мозга и кишечной микробиоты. Поэтому вы для себя делайте свой выбор, а вот деткам и подросткам ни в коем случае не давайте обезжиренные.
Теги: Донбасс, здоровье, молоко, напиток
- Эксперты: состав сосисок и колбас украинского производства определить... невозможно
- Институт кардиохирургии им. Амосова может прекратить работу из-за долгов
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- Александра Кривошапко увезли на "скорой"
- Пасечник не пожалел больную раком
- Евросоюз будет проверять здоровье въезжающих
- На блокпостах боевиков «ДНР» массово страдают люди16:35
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО16:00
- Кремль объявил имя нового куратора "Л/ДНР" - для террористов это может стать началом конца 15:48
- Кого или что скрывают боевики «ДНР» в случаях с «гражданскими жертвами»14:48
- Работал барменом: В «ДНР» приговорили «шпиона» к 14 годам лишения свободы14:15
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу13:46
- Стало известно о новой тактике НВФ на Донбассе13:33
- Люди Ахметова, воры в законе и табачные бароны: Донбасс тайно "делят" в России13:20
- Оккупанты ОРЛО готовят провокации от «украинских спецслужб»13:06
- Под Мариуполем серьезные бои с применением минометов и артиллерии12:48
- Оззи Осборн в срочном порядке госпитализирован17:30
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Внимание, родители! Забрать ребенка у родителей могут за одежду не по погоде16:49
- На блокпостах боевиков «ДНР» массово страдают люди16:35
- «Доступное жилье»: Сколько семей смогут воспользоваться программой в этом году16:18
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО16:00
- Кремль объявил имя нового куратора "Л/ДНР" - для террористов это может стать началом конца 15:48
- Этот напиток желательно пить каждый день15:35
- "Выдают древние разработки за новые технологии", - в Сети высмеяли видео "грозного" оружия для армии РФ - кадры 15:15
- Киев планирует в ближайшее время подписать новое соглашение с МВФ15:00
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Этот напиток желательно пить каждый день15:35
- Названо проверенное народное средство от гриппа09:49
- Родинки по Зодиаку09:15
- Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме08:45
- Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни08:09
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"