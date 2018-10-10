Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Как нормализовать давление без лекарств

10.10.2018 17:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как нормализовать давление без лекарств

Продукты, которые помогут отрегулировать давление осенью.

Осень – время погодных качелей. То пойдёт дождик, то выглянет солнце, то ударят почти зимние морозы, а то вдруг выдастся по-летнему тёплый день.

Больше всех от перепадов погоды страдают гипер- и гипотоники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.

Разберёмся, какие продукты помогут им сохранить хорошее самочувствие. 

При пониженном давлении
Пряности – большие друзья гипотоника. Куркума, корица, гвоздика и кардамон повышают активность желёз внутренней секреции и сужают сосуды, тем самым повышая давление. Подобным эффектом обладают также горчица, хрен и имбирь.

При повышенном давлении
Налегайте на свёклу и морскую капусту. Свёкла отлично действует на сосуды, кстати, она помогает бороться с лишним весом, что тоже благотворно скажется на показаниях тонометра – впрочем, в долгосрочной перспективе. А если давление нужно снизить быстро, то на помощь может прийти свекольный сок. 

Полезна гипертоникам морская капуста, в ней содержатся йод, бром, марганец, кобальт, цинк, магний, железо, калий, а также витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е. Морская капуста улучшает обмен веществ в организме, повышает эластичность сосудов, не позволяет тромбам образовываться.



Теги: Донбасс, давление, лекарства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх