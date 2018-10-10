Как нормализовать давление без лекарств

10.10.2018 17:10

Продукты, которые помогут отрегулировать давление осенью.



Осень – время погодных качелей. То пойдёт дождик, то выглянет солнце, то ударят почти зимние морозы, а то вдруг выдастся по-летнему тёплый день.



Больше всех от перепадов погоды страдают гипер- и гипотоники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.



Разберёмся, какие продукты помогут им сохранить хорошее самочувствие.



При пониженном давлении

Пряности – большие друзья гипотоника. Куркума, корица, гвоздика и кардамон повышают активность желёз внутренней секреции и сужают сосуды, тем самым повышая давление. Подобным эффектом обладают также горчица, хрен и имбирь.



При повышенном давлении

Налегайте на свёклу и морскую капусту. Свёкла отлично действует на сосуды, кстати, она помогает бороться с лишним весом, что тоже благотворно скажется на показаниях тонометра – впрочем, в долгосрочной перспективе. А если давление нужно снизить быстро, то на помощь может прийти свекольный сок.



Полезна гипертоникам морская капуста, в ней содержатся йод, бром, марганец, кобальт, цинк, магний, железо, калий, а также витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е. Морская капуста улучшает обмен веществ в организме, повышает эластичность сосудов, не позволяет тромбам образовываться.