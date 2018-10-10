Названо проверенное народное средство от гриппа

10.10.2018 09:49

Лечебный напиток с медом, имбирем и цитрусовыми.



Ароматный согревающий чай с апельсинами, медом и пряностями идеален для осени.



Он станет отличным помощником в лечении ОРВИ и гриппа, профилактике болезней сердца и борьбе с лишним весом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.



Ингредиенты на 2 порции:



кусочек имбиря длиной 2.5 см

мед – по вкусу

сок половины апельсина

1/2 палочки корицы

звездочка бадьяна

несколько коробочек кардамона

2.5 стакана воды



Рецепт приготовления:



Доведите 2 1/2 стакана воды до кипения в небольшом сотейнике.

Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.

Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Процедите, чтобы убрать специи.

Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.



Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.



На заметку: чем дольше вы будете кипятить специи, тем более пряным получится чай. Мед придает имбирному напитку сладость, а апельсиновый фреш – приятный свежий вкус и аромат.