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«Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''
Чипсы уже давно стали любимым снеком для школьников. На перемене или по пути домой, грех не купить хотя бы самую маленькую пачку "хрустяшек" за сэкономленные на обеде деньги. О вреде чипсов для здоровья рассказывают и родители, и преподаватели, и СМИ. Но ни нравоучения, ни огромный список незнакомых слов в составе продукта так и не смогли перебить аппетит детям.
Учитывая то, что в Верховной Раде предлагают начать обсуждение запрета на продажу снеков детям до 16 лет, OBOZREVATEL с помощью экспертов решил разобраться, как чипсы могут навредить нашему здоровью и нужно ли вводить ограничения.
"Я считаю, что продажу снеков необходимо запретить. Данные пищевые продукты содержат большое количество трансжиров, усилителей вкуса и практически не содержат никаких полезных питательных веществ. Снеки обладают резким вкусом и запахом, что стимулирует пищеварительную систему вырабатывать большое количество пищеварительных соков. Попадая в наш организм, такие продукты раздражают слизистые оболочки всего желудочно-кишечного тракта - от начала и до конца", - объясняет терапевт, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории гигиены питания и безопасности пищи Национального научного центра радиационной медицины НАМН Украины Александр Луценко.
По его словам, это чревато развитием различных заболеваний, таких как гастриты с разнообразными осложнениями, панкреатиты, колиты и прочее.
Также он отметил, что существует ряд отечественных и зарубежных научных исследований, которые подтверждают токсическое влияние усилителей вкуса на весь организм как на клеточном, так и тканевом уровнях. Данное негативное влияние может проявляться различными мутациями, онкологическими заболеваниями, развитием таких болезней цивилизации, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
"Важным является то, что снеки влияют как на физическое, так и на психоэмоциональное развитие ребенка, что проявляется возникновением многих заболеваний в более раннем возрасте, что мы и наблюдаем на сегодняшний день в Украине" - дополняет Александр Луценко.
Поддерживает коллегу и врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин поясняя, как производятся чипсы и чем они отличаются от картофеля:
"Чипсы и картофель - практически синонимы в наше время. Полезные свойства картофеля известны давно, в нем содержатся практически все химические элементы, необходимые человеку. Но что такое чипсы - это продукт, который изготавливается из натурального картофеля или сухого полуфабриката с добавлением значительного количества крахмала. Чипсы из порошка дешевле обходятся производителю. При обжарке при температуре выше 100 градусов картофель теряет все ценные вещества".
Врач утверждает, что к этому добавляются ароматизаторы, красители, консерванты и прочее, что не делает продукт более полезным.
"Из-за высокого содержания крахмала, чипсы очень калорийны - 100 граммов содержат около 500 килокалорий, что является почти половиной дневной нормы ребенка. Поэтому такие снеки способствуют ожирению. Соль, содержащаяся в чипсах, нарушает минеральный обмен и может повысить давление, а красители и ароматизаторы - могут вызвать аллергию" - сообщает гастроэнтеролог.
По словам Марата Зиннатулина в процессе жарки при высоких температурах образуется канцерогенное вещество - акриламид. В чипсах содержание этого вещества может быть больше в 1000 раз.
"Известно, что снеки жарят не на растительном масле, а на техническом жире. Эти жиры способствуют повышению холестерина в организме и увеличивают риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов. Есть ещё одна проблема - привыкание. Вот почему, однажды попробовав чипсы, дети жаждут похрустеть ими вновь. Отсюда вывод: пользы в чипсах нет" - продолжает гастроэнтеролог.
Диетолог Ирина Иссаева, подтверждает мнение коллег: "Чипсы нельзя кушать никому! Это чрезмерные калории, большое количество соли и всевозможных добавок Е, которые негативно влияют на состояние ЖКТ и приводят к пищевой зависимости".
То, что с пищевой привычкой регулярного употребления снеков необходимо бороться – это факт. А вот чем можно их заменить, рассказал наш врач-эксперт Александр Луценко:
"ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие международные организации рекомендуют заменить снеки овощами и фруктами, которые можно съедать примерно по 500 граммов в день".
Теги: Украина, Донбасс, запрет, чипсы
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