Гороскоп на 2019 год по году рождения

13.10.2018 14:23

Это год будет Земляной Свиньи. Свинья является последним Знаком восточного гороскопа. Этот период обещает быть спокойным, но лишь внешне. На самом деле в жизни людей будут происходить изменения.

Из приведенной ниже таблицы вы можете узнать, какое животное является вашим покровителем по году рождения. Всего животных двенадцать, как и Знаков Зодиака. Каждое наделяет человека определенными свойствами характера.

Крыса

Для представителей этого Знака восточного гороскопа год пройдет довольно быстро и динамично. Возможны серьезные проблемы с настроением и самочувствием Необходимо больше отдыхать, меньше переутомляться, чаще менять обстановку вокруг себя. Не стоит таить злобу и не прощать людей только потому, что того требует гордыня. Избавившись от этого чувства, Крысы смогут освободить место для чего-то более полезного. Чем раньше они избавятся от всего лишнего, тем быстрее к ним придет удача в любви и в делах.

Бык

Быкам специалисты советуют не опасаться неприятностей: даже если возникнут сложности, следует их принять. Именно проблемы могут научить представителей этого Знака чему-то новому. Также этот год окажется полезным для тех, кто будет искать новые знания, впечатления, эмоции. Удача улыбнется тем, кто учится или собирается начать учиться. Уважение к окружающим и советы близких людей — два главных условия успеха.

Тигр

Тиграм удача улыбнется больше в финансовой сфере жизни: проще будет совершать дорогостоящие покупки и решать денежные проблемы. Этот год прекрасно подойдет для юридических разбирательств, для восстановления справедливости. Согласно гороскопу, Тиграм лучше проявлять уважение по отношению ко второй половинке и всем, кто живет с ними бок о бок.

Кролик (Кот)

2019 год удачен для того, чтобы изменить судьбу и очистить карму. Если этого не сделать, то Вселенная сама возьмет всё в свои руки. Кроликам лучше не пускать ничего на самотек, ведь это чревато серьезными последствиями. В каждой сфере жизни, в каждом новом или старом деле необходимо контролировать ситуацию. В начале года это будет обязательным условием привлечения удачи. В конце 2019 года страсти поутихнут, но не настолько, что можно будет расслабиться. Лучшее время для отдыха — лето.

Дракон

2019 год — это период отказов и самодисциплины для Драконов. Не обязательно заставлять себя вести аскетичный образ жизни, но импульсивных решений и авантюр точно стоит избегать. Ограничив себя в развлечениях, Драконы смогут сконцентрироваться на работе и учебе, на домашних делах и обязанностях. Это гораздо важнее всего остального в грядущие 12 месяцев.

Змея

Змее необходимо больше работать, развивать свои таланты. Если представителей этого Знака что-то не устраивает в их жизни, то сидеть сложа руки просто нельзя. Двенадцати месяцев должно с лихвой хватить для того, чтобы избавиться от надоедливой обыденности и скуки. Впереди яркое время, 2019 год — это лишь начало, а в начале всегда нелегко. Змеям потребуется стойкость и вера в себя.

Лошадь

Представителям этого Знака стоит почаще полагаться на свою мудрость и интуицию, чтобы удержать удачу. Источником невезения могут стать недоброжелатели, завистники, а также люди, которым просто не стоит доверять. Лошади будут более подвержены обману со стороны окружающих. Согласно восточному календарю, ситуация должна будет измениться в лучшую сторону уже к осени.

Овца

2019 год пройдет для представителей этого Знака весьма динамично. В связи с этим им стоит как можно чаще думать о будущем, правильно выбирать окружение и избегать конфликтов. В финансовой сфере лучше все планировать заранее, особенно если захочется купить что-то дорогое или вложить деньги в какое-нибудь важное начинание.

Обезьяна

Специалисты отмечают, что Обезьян могут ждать большие любовные и финансовые победы в начале года. А вот лето и конец года могут оказаться сложными. Возможно снижение уверенности в себе, возникновение непредвиденных ситуаций во всех сферах жизни. С другой стороны, это может подарить важный опыт и укрепить силу воли.

Петух

Петух — беспокойный, но уверенный в себе Знак восточного календаря. 2019 год отмечен большим энергетическим диссонансом для Петухов, потому что они привыкли жить в боевом ритме, а Земляная Свинья диктует совершенно противоположные правила игры. Если в начале года можно творчески подходить к решению проблем, то с лета и до конца декабря лучше не рисковать лишний раз. Советы окружающих могут оказаться очень полезными для Петухов, поэтому им необходимо придерживаться планов, верить в себя и доверять мнению со стороны. У бытовых проблем в 2019 году будут исключительно духовные причины.

Собака

В любовной сфере этот год окажется крайне продуктивным для Собак. Велики шансы встретить любовь всей своей жизни. Тем, кто уже это нашел любовь, удастся вывести отношения на новый, более высокий уровень. Это прекрасный год для свадьбы, для рождения ребенка, для смены жилья. Собакам желательно побольше времени уделять близким людям и не выносить семейные конфликты на всеобщее обозрение. В деловой сфере желательно избегать пустых обещаний.

Свинья

Год Свиньи обещает быть благоприятным для представителей этого Знака. Добавит позитива активность энергии Земли. Это будет очень продуктивный год, когда Свиньям необходимо по максимуму проявить свои способности. Это время удачи, духовных поисков и повышенной работоспособности. Трудолюбивые Свиньи смогут сделать все возможное для того, чтобы изменить свою жизнь. Нужно будет лишь немного уверенности в себе.

Источник from-ua