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Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью
Не стоит пить кофе ранее 10 утра.
Начинать день с чашки ароматного кофе, как многие делают, на самом деле не нужно, заявили эксперты в области питания из Австралии. По их мнению, оптимальное время для кофе – немногим позднее после пробуждения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Ученые не оспаривают тот факт, что кофе вызывает привыкание и многие люди оказываются по-настоящему зависимыми от него. При этом часто утренняя чашка кофе становится чем-то вроде холодного душа – ее стремятся выпить, едва встав с постели, чтобы окончательно проснуться и взбодриться.
Однако такой ритуал плохо согласуется с работой организма, считают медики. Австралийские ученые объяснили, что потребление кофе с самого утра происходит на фоне повышенной концентрации стрессового гормона кортизола, наблюдаемого после пробуждения. В таких обстоятельствах полезное влияние кофе на организм уменьшается.
Отметим, что кофе способен защищать людей от опасных болезней – в частности, от рака печени, от аритмии сердца, ожирения, инсульта и диабета. Когда же лучше его пить?
«После пробуждения кортизол снижает эффективность кофе, поэтому лучше пить его в промежуток с 10:00 до 12:00, когда уровень гормона идет на спад. Не следует употреблять кофеин за шесть часов до сна, чтобы обеспечить себе комфортный отдых. В целом в сутки не следует потреблять более 400 миллиграммов кофеина. Это эквивалентно двум чашкам кофе», - поделились врачи.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, медицина
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