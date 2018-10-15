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Пять примет на удачу, которые сбываются всегда
В народе существует масса примет, которые так или иначе помогают в жизни. Приметы на удачу помогут каждому, кто хочет научиться притягивать в жизнь позитив силой мысли.
Первая, и самая важная примета!
Отправляться в путь во время дождя - к удаче. Дождь с древнейших времен почитали за свойства смывать любые грехи и неприятности. Дорога в дождь может оказаться трудной, однако, согласно примете, преодолев все препятствия на пути, вы обязательно найдете свою награду.
Вторая примета на удачу:
Начатое под звон колоколов дело всегда удачей оборачивается. Такая примета указывает на то, что дело начато с Божьей помощью, а значит, обязательно завершится успехом. В случае, если вы начали что-то и услышали колокольный звон, помолитесь Высшим Силам, чтобы удача была на вашей стороне и никакие происшествия не помешали вам довести задуманное до конца.
Примета номер 3:
Случайно найденный четырехлистный клевер сулит удачу. Такой листочек нужно взять с собой, высушить между листов книги и оставить дома. Считается, что клевер приносит удачу в дом и бережет человека от любых неприятностей.
Примета о деньгах
Найденная монета решкой лежит - жди удачи в деньгах. Можно купить лотерейный билет и заговорить его, чтобы получить выигрыш. Монетку можно поднять, однако не делайте этого голыми руками. После того как поднимите счастливую денежку, бросьте взамен свою со словами: "Неудачи за мной не ходят, сглаз не цепляется".
Хорошая примета на удачу
Кожу змеиную найдешь - весь год удача по пятам ходить будет. Змеиную кожу найти не так-то просто, но если вам попалась на глаза шкурка змеи, можете быть уверенными в том, что Вселенная к вам благосклонна. Следите за знаками, которые обязательно приведут вас к счастью.
Источник: https://from-ua.com/new
Теги: Донбасс, приметы, удача
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