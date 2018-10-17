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Почему нельзя фотографировать спящих людей

17.10.2018 07:00
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Почему нельзя фотографировать спящих людей

Многие люди неоднократно слышали о том, что спящих людей нельзя фотографировать. Этому есть несколько пояснений, пишет журнал "Лиза".

Уязвимость "защитного биополя"

Если верить в то, что у человека есть некое защитное биополе или аура, то можно поверить и в то, что это биополе легко нарушить. Наиболее подходящий момент "порвать" сию тонкую материю - это сон. Во сне человек считается беззащитным перед воздействием отрицательных энергий, поэтому исподтишка сделанная фотография способна принести болезнь, навлечь беду и даже изменить судьбу.

Особенно трепетно к этому относятся молодые родители. Биополе у ребенка считается гораздо слабее, чем у взрослого. Поэтому фотографировать детей с эзотерической точки зрения - последнее дело. Впрочем, научных объяснений у данных рассуждений нет.

Суеверный страх

Суеверие состоит в том, что во сне душа покидает тело. В этом есть что-то восходящее к древним верованиям, когда люди полагали, что душа имеет обыкновение путешествовать по разным мирам, пока тело спит.

Если из-за фотоаппарата человек ненароком проснется в момент, пока его душа не вернулась в телесную оболочку, то он умрет. Научного подтверждения таким "данным" нет.

Схожесть спящего и умершего

Спящий в чем-то похож на покойника: неподвижен, глаза закрыты. Фотографирующий его словно бы запечатлевает состояние мертвенности.

Для увлеченных мистическими и эзотерическими теориями это еще и плохой знак: ибо все, что запечатлено, может стать реальностью. Звучит пугающее.

Боязнь сглаза

Возможно, тебе известно о существовании на рынке черной магии "услуги" по наведению порчи по фотографии. Так вот на ум приходит мысль: куда легче сглазить или навести порчу по фотографии спящего человека с ослабленной энергетической защитой.

Так что если кадр, сделанный с любовью, нечаянно попадет к недоброжелателям, о последствиях остается только догадываться.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, фотография, сон, фото, суеверие
 
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