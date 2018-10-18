Все рубрики раздела
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
10 верных признаков нормального мужика
Вот 10 признаков, которые делают мужчину полноценным представителем сильного пола.
1. Четкое осознание своих желаний и потребностей
Настоящий мужчина всегда знает, чего и кого он хочет в каждый момент жизни. “Сейчас я сильно голоден, а еще я хочу спать. Поэтому сейчас я еду домой, и это мой последний бокал”, — как он решил, так и сделал. Такие мужчины быстро соображают в любой жизненной ситуации, поэтому их невозможно сбить с толку. Психологи называют это “хорошо налаженной обратной связью” с самим собой.
2. Способность бороться с внутренними страхами
Никто не отрицает права мужчин на страх и не ждет от них показного героизма. Так же, как и мы, они часто боятся врачей, высоты и безденежья. Есть и специфические мужские страхи, типа неудач в постели или неумения дать сдачи в драке. Но нормальный мужик все же пойдёт к врачу, стиснув зубы (а не будет терпеть до приезда “скорой”), научится смотреть на мир с высоты птичьего полета и станет зарабатывать больше.
Он признает, что проколы в сексе случаются даже у него, а умение драться однажды может спасти чью-то жизнь. А все потому, что решение всех вышеперечисленных проблем настоящий мужчина считает своей личной задачей, а не проблемой окружающих.
3. Честность
Нормальному мужчине совершенно незачем врать. Ни про то, во сколько он вчера уехал от друга, ни про свою зарплату, ни про семейное положение. Быть честным для него легко и просто: всегда говоря только правду, он обезопасил себя от любых разборок по поводу лжи.
4. Умение любить
Настоящий мужчина способен принимать и давать любовь всеми возможными способами. Он не бегает от чувств, как ошпаренный. Именно таким мужчинам удается сохранить романтическую влюбленность до старости. Свою женщину они любят очень преданно и не показушно: всегда оберегают от напастей и не обижают.
5. Умение признавать свои ошибки
С головы нормального мужика не свалится корона, если он скажет: “Я совершил большую глупость, прости меня”. Второй частью этого признака является умение ошибки не только признавать, но и исправлять, а также не повторять.
6. Умение тратить деньги с умом
У настоящего мужчины всегда присутствует разумное отношение как к трате, так и к экономии денег. Где надо, он поможет, от ненужного отговорит (и себя, и окружающих). Нормальный мужик категорически против азартных игр, поскольку считает их бесполезной тратой времени.
7. Забота о детях (по крайней мере, о своих)
Ни развод, ни падение Тунгусского метеорита, ни высадка на Землю марсиан не могут помешать ему быть отцом, точка.
8. Спокойное отношение к физиологии
Нет, мы совсем не о тех типах, которые моются в лучшем случае один раз в неделю, полагая, что самый лучший мужской афродизиак — это пот. Мы о тех, кого не вгоняет в омерзение внезапно начавшаяся менструация у женщины или необходимость поменять памперс у ребенка. Психологи говорят, что именно из таких небрезгливых мужчин получаются отличные любовники, поскольку они принимают женское тело таким, какое оно есть.
9. Нежелание жить со скандальной женщиной
Услышав крики и вопли в свой адрес, нормальный мужчина первым делом их прекратит. Затем спросит, в чём, собственно, проблема. После чего решит её (любым доступным ему способом). Четвёртого шага тут нет и быть не может. Именно поэтому закатить скандал нормальному мужчине не сумеет ни одна женщина.
10. Понимание различий мужской и женской психологии
Настоящий мужчина знает, что женщина — существо эмоциональное, более сложное и во многом непредсказуемое. Поэтому он просто дает ей возможность быть собой, а не выкатывает целый список претензий. Почему? Ведь в этом-то и есть вся прелесть общения между полами. Настоящему мужчине всегда нужна настоящая женщина! И в этом его главный интерес!
Источник : https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, мужчина, признак
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах10:17
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "08:55
- Загадочная смерть. В Запорожье при странных обстоятельствах умерла мариупольчанка07:31
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов 21:45
- Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР" 21:31
- От Измаила до Мариуполя: Пограничники возьмут под охрану всю морскую границу21:24
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- В селе Ивано-Франковской области корью заболели сразу 53 ребенка15:21
- Один человек не мог это сделать: эксперт по оружию раскрыл правду про расстрел детей в Керчи 15:07
- Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море14:54
- 100 заказов в минуту: канадцы выстроились в очередь за марихуаной14:41
- Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконный въезд в Украину14:28
- В Китае испытали беспилотный "кукурузник" (ВИДЕО)14:25
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Известны даты пробного ВНО-201914:06
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут