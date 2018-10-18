Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Назван новый способ покончить с тягой к курению

18.10.2018 22:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Назван новый способ покончить с тягой к курению

Вещество снижает зависимость от никотина.

Специалисты Научно-исследовательского института Скриппса разработали «лекарство», позволяющее победить тягу к курению, об этом рассказал журнал Science Advances. Ученые разработали фермент, разрушающий никотин и сводящий тягу к курению практически к нулю.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Авторы нового исследования воспользовались концепцией избавления от никотиновой зависимости путем предотвращения попадания никотина в мозг. Данный принцип в последнее время назвали одним из самых многообещающих методов терапии зависимости от курения. Но такое средство, которое бы одновременно было эффективным и не провоцировало изменений в психике и самочувствии человека, создать до этого момента не получалось.

В этот раз ученые разработали фермент NicA2-J1 - версию природного фермента, связанного с активностью бактерии Pseudomonas putida. Выяснилось, что данное вещество снижает зависимость от никотина без тягостного синдрома отмены и с минимальными побочными эффектами.

По словам ученых, уже во время первых исследований стало ясно, что NicA2-J1 разлагает в организм никотин почти полностью, - остаются только некоторые его остатки, защищающие от абстинентного синдрома.

«Это уникальное свойство фермента NicA2-J1. Он разлагает количество никотина достаточное для снижения уровня зависимости и оставляет столько, сколько необходимо, чтобы не испытывать тяги», - сказал в связи с этим доцент института Скриппса Оливье Джорджа.



Теги: Донбасс, курение, институт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх