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Назван новый способ покончить с тягой к курению
Вещество снижает зависимость от никотина.
Специалисты Научно-исследовательского института Скриппса разработали «лекарство», позволяющее победить тягу к курению, об этом рассказал журнал Science Advances. Ученые разработали фермент, разрушающий никотин и сводящий тягу к курению практически к нулю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Авторы нового исследования воспользовались концепцией избавления от никотиновой зависимости путем предотвращения попадания никотина в мозг. Данный принцип в последнее время назвали одним из самых многообещающих методов терапии зависимости от курения. Но такое средство, которое бы одновременно было эффективным и не провоцировало изменений в психике и самочувствии человека, создать до этого момента не получалось.
В этот раз ученые разработали фермент NicA2-J1 - версию природного фермента, связанного с активностью бактерии Pseudomonas putida. Выяснилось, что данное вещество снижает зависимость от никотина без тягостного синдрома отмены и с минимальными побочными эффектами.
По словам ученых, уже во время первых исследований стало ясно, что NicA2-J1 разлагает в организм никотин почти полностью, - остаются только некоторые его остатки, защищающие от абстинентного синдрома.
«Это уникальное свойство фермента NicA2-J1. Он разлагает количество никотина достаточное для снижения уровня зависимости и оставляет столько, сколько необходимо, чтобы не испытывать тяги», - сказал в связи с этим доцент института Скриппса Оливье Джорджа.
Теги: Донбасс, курение, институт
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