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Умер лидер культовой группы ''Нэнси''
18.10.2018 16:51
Утром в четверг, 18 октября, скончался лидер знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко.
Артисту был 31 год. Солист коллектива также являлся сыном его основателя Анатолия Бондаренко, который и сообщил о смерти сына на своей странице в Facebook.
Сергей Бондаренко скончался в 04:04 утра. О причинах смерти солиста группы пока не сообщают, но отмечают, что она не связана с несчастным случаем.
Источник : https://www.obozrevatel.
Теги: Донбасс, смерть, лидер, группа
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