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7 признаков, что у вас сильное биополе
Энергетику любого человека можно запрограммировать на успех. Рассматривая свое биополе внимательнее, вы определите, в каком направлении следует осуществлять работу над собой, и нужно ли вам вообще работать над биополем. Быть может, у вас и без того крепкая защита?
Существует всего 7 основных признаков энергетически сильной личности. Если в этом описании вы не узнали себя, зато оно же напомнило вам коллегу или телезвезду, ориентируйтесь на таких людей. От них вы можете подзарядиться положительной энергией, которую они получают по каналу связи от Вселенной. Ваши шансы обрести успех в любой из сфер жизни будут немного выше, если в вашем окружении появятся сильные люди.
Признак первый: если аура чиста и сильна, человек почти не болеет. Когда аура скудна, человек переутомляется, у него частые головные боли, появляются хронические заболевания, он легко простужается. Иногда дело заходит дальше — появляются признаки более серьезных заболеваний.
Признак второй: сильное биополе дарит своему носителю невероятную удачу во всех делах. Грубо говоря, у людей с сильной энергетикой всегда больше шансов достичь успеха без заметных усилий.
Признак третий: сильная аура чувствуется, если человек излучает оптимизм. Когда вы стоите рядом с таким человеком, вам хочется действовать, хочется завоевывать мир, и вы видите все в приятном свете. Если это лицо противоположного пола, то в него очень легко влюбиться.
Признак четвертый: к людям с высоким уровнем энергетики не липнут проблемы. Это отнюдь не означает, что у таких людей проблем нет вовсе, просто они не доставляют ему такого дискомфорта.
Признак пятый: если человек обладает высоким уровнем энергетики, то он, скорее всего, лидер. Вести за собой других и быть слабым — это две вещи, которые абсолютно не сопоставимы друг с другом.
Признак шестой: сильная аура — сильное тело. Когда человек силен душевно, он силен и физически. Он вынослив, медленно устает и всегда готов покорять новые вершины.
Признак седьмой: его разум открыт. Эти люди не боятся экспериментировать, расширять рамки, заглядывать за горизонт. Сильная энергетика позволяет не бояться перемен, причем абсолютно любых. Это еще раз доказывает, что жизнь — это динамика. Жизнь — это изменения и постоянные, перманентные преобразования.
Невозможно обладать только двумя признаками, а не всеми семью. Просто они по-разному развиты. Есть небольшие отклонения или аномалии, но в целом, каждый из пунктов поднимается с ростом биополя. Просто нужно работать над своей энергетикой и взглядами на мир — тогда все получится.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на uduba.com
Теги: Донбасс, энергетика, биополе
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