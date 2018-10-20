Огромной глупостью я считаю тот факт, что женщины редко заводят отношения с мужчинами младше себя.

– Это все ненадолго! Он все равно на меня не клюнет! – ноют они. Киснут и рассматривают свой целлюлит, вместо того, чтобы объезжать молодого кавалера. А зря! Вот семь причин изменить свою точку зрения.

Причина первая.

Демографическая. Мужчины умирают раньше. Это значит, что для того, чтобы пара была счастлива вместе «до тех пор, пока смерть не разлучит нас», женщине желательно быть постарше лет на десять. В целом соотношения мужчин и женщин примерно равно. В юношеском возрасте парней больше, чем девочек. Крен в сторону «мужиков нет» случается после 40-60 лет. Ситуацию можно было бы исправить, если бы женщины в парах были старше. Однако у нас почему-то все наоборот.

Причина вторая.

Сексуальная. Всем известно, что женская сексуальность достигает своего пика позже, чем мужская, и позже идет на спад. Получается, что идеальную пару будет составлять «Мама Стифлера» и юный ученик, а вовсе не одногодки. Идеальное сочетание будут составлять 16-17 летний мужчина и 32-летняя женщина, и далее с такой разницей. Люди станут куда более счастливыми в сексуальном плане.

Причина третья.

Социальная. Некоторые женщины, устроившись за спинами старших партнеров, совсем перестают развиваться. Они сидят дома, смотрят сериалы и не хотят работать, пользуясь деньгами мужа. Такая ситуация встречается нечасто, о ней принято говорить «женщине повезло». Но в итоге женщины впадают в зависимость, возникает проблема физического и морального насилия. Пара, в которой зарплаты равны, была бы лишена таких проблем. Молодой партнер стимулирует женщину к лидерству, решению жизненных проблем и самостоятельности.

Причина четвертая.

Психологическая. Мудрая и прошедшая определенный жизненный опыт жена будет куда снисходительнее к мужу, чем молодая. Она не будет пилить мужчину на пустом месте, ограничивать его свободу или требовать золотых гор. Наоборот, она больше склонна к заботе и взаимопомощи. И никаких инфарктов от перенапряжения у мужчины. Идеальный вариант.

Причина пятая.

Эротическая. Категория MILF в эротическом кино бьет все рекорды популярности. Это видео является одним из самых востребованных в сети. Очевидно, что многие мужчины имеют фантазии о женщинах постарше. Да и женщины начинают входить во вкус, останавливая свой взгляд на молодых парнях? Почему бы не воплотить мечты в жизнь? Мечты должны сбываться!

Причина шестая.

Эстетическая. Женщина, находясь с мужчиной моложе себя, явно испытывает потребность держать себя в тонусе. Какой смысл сидеть на диете, если рядом с тобой пузатик на 15 лет старше? Кому это надо? А вот визиты в качалку с юным кавалером – совсем другое дело. С ним и в поход можно, и на турники. Женщины станут куда лучше выглядеть! Женщины больше не будут набирать лишний вес!

Причина седьмая.

Феминистическая. Одной из проблем современного общества является сексизм. Женщин не воспринимают всерьез, их реже назначают на руководящие должности, успешных женщин часто провожают обидным шипением: «насосала»… У кого язык повернется сказать про это самое «насосала» если у женщины у самой какой-нибудь студент на балансе?

Таким образом, пара, в которой женщина старше, имеет множество преимуществ. Тогда почему такие пары вызывают изумление в обществе…

Источник: https://from-ua