Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение

22.10.2018 17:00

Данный напиток из имбиря и куркумы следует пить натощак.



Если вы хотите быстрее избавиться от лишнего веса, то кроме сбалансированного питания и физических нагрузок необходимо позаботиться о том, чтобы обмен веществ в вашем организме происходил быстрее.



Потребление определенных продуктов питания может ускорить метаболизм, среди них следует отметить имбирь и куркуму, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.



И сегодня мы хотим представить вашему вниманию напиток из имбиря и куркумы, который поможет вам похудеть значительно быстрее и при этом без вреда для здоровья.



Теперь мы расскажем вам, как приготовить этот удивительный по своим свойствам напиток из имбиря и куркумы.



Не удивляйтесь, мы добавили в рецепт кокосовое масло, так как это очень полезны для человеческого организма жиры. От них вы не поправитесь, наоборот, только сможете ускорить процесс сжигания калорий и жиров (особенно в области талии).



ингредиенты:



1 столовая ложка порошка куркумы (10 г)

1 столовая ложка порошка имбиря (10 г) или кусочек свежего корня имбиря (20 г)

1 столовая ложка кокосового масла (15 г)

1 литр воды

стевия или пчелиный мед (по вкусу)



Способ приготовления:



Чтобы приготовить этот чудесный напиток из имбиря и куркумы, следуйте этой инструкции:



Поставьте воду на огонь. Когда она закипит, добавьте туда имбирь и куркуму и снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.



Если вы используете свежий имбирь, то вы должны сначала положить его, поварить его в течение 15 минут и только потом добавить куркуму и выключить огонь.



Пока напиток еще теплый, добавьте в него кокосовое масло, стевию или пчелиный мед и хорошенько перемешайте.



Напиток следует потреблять теплым, если он слишком остынет, кокосовое масло начнет затвердевать.