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Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение

22.10.2018 17:00
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Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение

Данный напиток из имбиря и куркумы следует пить натощак.

Если вы хотите быстрее избавиться от лишнего веса, то кроме сбалансированного питания и физических нагрузок необходимо позаботиться о том, чтобы обмен веществ в вашем организме происходил быстрее. 

Потребление определенных продуктов питания может ускорить метаболизм, среди них следует отметить имбирь и куркуму, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.

И сегодня мы хотим представить вашему вниманию напиток из имбиря и куркумы, который поможет вам похудеть значительно быстрее и при этом без вреда для здоровья.

Теперь мы расскажем вам, как приготовить этот удивительный по своим свойствам напиток из имбиря и куркумы.

Не удивляйтесь, мы добавили в рецепт кокосовое масло, так как это очень полезны для человеческого организма жиры. От них вы не поправитесь, наоборот, только сможете ускорить процесс сжигания калорий и жиров (особенно в области талии).

ингредиенты:

1 столовая ложка порошка куркумы (10 г)
1 столовая ложка порошка имбиря (10 г) или кусочек свежего корня имбиря (20 г)
1 столовая ложка кокосового масла (15 г)
1 литр воды
стевия или пчелиный мед (по вкусу)

Способ приготовления:

Чтобы приготовить этот чудесный напиток из имбиря и куркумы, следуйте этой инструкции:

Поставьте воду на огонь. Когда она закипит, добавьте туда имбирь и куркуму и снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.

Если вы используете свежий имбирь, то вы должны сначала положить его, поварить его в течение 15 минут и только потом добавить куркуму и выключить огонь.

Пока напиток еще теплый, добавьте в него кокосовое масло, стевию или пчелиный мед и хорошенько перемешайте.

Напиток следует потреблять теплым, если он слишком остынет, кокосовое масло начнет затвердевать.



Теги: Донбасс, похудение, диетолог
 
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