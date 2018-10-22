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Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение
Данный напиток из имбиря и куркумы следует пить натощак.
Если вы хотите быстрее избавиться от лишнего веса, то кроме сбалансированного питания и физических нагрузок необходимо позаботиться о том, чтобы обмен веществ в вашем организме происходил быстрее.
Потребление определенных продуктов питания может ускорить метаболизм, среди них следует отметить имбирь и куркуму, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.
И сегодня мы хотим представить вашему вниманию напиток из имбиря и куркумы, который поможет вам похудеть значительно быстрее и при этом без вреда для здоровья.
Теперь мы расскажем вам, как приготовить этот удивительный по своим свойствам напиток из имбиря и куркумы.
Не удивляйтесь, мы добавили в рецепт кокосовое масло, так как это очень полезны для человеческого организма жиры. От них вы не поправитесь, наоборот, только сможете ускорить процесс сжигания калорий и жиров (особенно в области талии).
ингредиенты:
1 столовая ложка порошка куркумы (10 г)
1 столовая ложка порошка имбиря (10 г) или кусочек свежего корня имбиря (20 г)
1 столовая ложка кокосового масла (15 г)
1 литр воды
стевия или пчелиный мед (по вкусу)
Способ приготовления:
Чтобы приготовить этот чудесный напиток из имбиря и куркумы, следуйте этой инструкции:
Поставьте воду на огонь. Когда она закипит, добавьте туда имбирь и куркуму и снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.
Если вы используете свежий имбирь, то вы должны сначала положить его, поварить его в течение 15 минут и только потом добавить куркуму и выключить огонь.
Пока напиток еще теплый, добавьте в него кокосовое масло, стевию или пчелиный мед и хорошенько перемешайте.
Напиток следует потреблять теплым, если он слишком остынет, кокосовое масло начнет затвердевать.
Теги: Донбасс, похудение, диетолог
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