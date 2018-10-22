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Ученые назвали неожиданную пользу нитратов
Речь идет о пище, богатой азотистыми соединениями.
Группа исследователей из Австралии пришла к выводу, что пища, богатая растительными нитратами, помогает избежать потери зрения, связанной с дегенерацией желтого пятна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает портал MedicalXpress, в 15-летнем исследовании приняли участие свыше 2 тысяч человек старше 49 лет. Как выяснилось, те, кто употреблял ежедневно от 100 до 142 миллиграммов нитратов, на треть снижали риск дегенерации желтого пятна.
Речь идет о пище, богатой азотистыми соединениями: это листовые овощи, зелень и свекла. К примеру, шпинат содержит около 20 миллиграммов нитратов на 100 граммов, а свекла - почти 15.
Возрастная дегенерация макулы (желтого пятна) - это самая частая причина потери зрения: в Европе она диагностируется на разных стадиях у каждого второго пациента старше 65 лет.
Факторами риска, кроме возраста, являются курение, сердечные заболевания, женский пол и лишний вес. Лекарства от этой болезни нет: современная медицина может только отсрочить потерю зрения.
Теги: Донбасс, ученые, нитраты
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