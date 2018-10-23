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Эти простые советы помогут уберечься от морщин

23.10.2018 18:00
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Эти простые советы помогут уберечься от морщин

Появление морщин можно отсрочить, следуя элементарным правилам.

Естественный процесс старения и появления морщин может еще больше ускорить ведение неправильного образа жизни, употребление вредной пищи и алкоголя, курение, нарушения режима сна и активности, облучение радиоактивными веществами и другие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com.

Избежать старения никак не удастся, однако можно на время отстрочить этот естественный процесс.

С помощью медиков было выделено пять простых правил, соблюдение которых поможет оставаться молодым как можно дольше:

1. Соблюдение здорового рациона питания, нет необходимости в специфических диетах, просто сбалансируйте свой ежедневный рацион овощами, фруктами и орехами;
2. Выпивайте 1,5-2 литра чистой воды в сутки. Лучше откажитесь от сладких газированных напитков и магазинных соков;
3. Чтобы во сне кожа лица отдыхала, спать следует только на спине;
4. Сон должен быть 8-часовым и ложиться спать следует до полуночи;
5. Минимизировать, а в идеале отказаться от алкоголя и сигарет.



Теги: Донбасс, здоровье, кожа, питание, морщины
 
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