Названы продукты, способные заменять собой лекарства

24.10.2018 09:15

Ученые указали на арбуз и корицу.



Активные вещества, входящие в состав тех или иных продуктов, способны действовать на функции органов и систем примерно также, как медпрепараты.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.



В частности, ученые указали на арбуз и корицу. Оказывается, употребление этих продуктов разжижает кровь и тем самым снижает нагрузку на сердце. В этом плане арбуз и корица дают практически тот же эффект, что и аспирин.



В качестве снотворного некоторые люди могут принимать теплое молоко с медом, хотя эксперты подтверждают, что такой состав действуют усыпляюще не на всех. Как природные антибиотики действуют сельдерей, зеленый чай и оливковое масло – употреблять эти продукты очень полезно при ангине ОРВИ и других инфекциях.



Чеснок и имбирь могут заменить при отсутствии лекарств анальгетики. Арахис, красная рыба и апельсины способны давать примерно тот же эффект, что и «виагра».



В свою очередь, регулярное употребление моркови и жирной рыбы, как отметили ученые, может помочь сэкономить на покупке витаминных комплексов с антиоксидантными и омолаживающими свойствами. Эти продукты избавляют организм от свободных радикалов и способствуют прибавке пяти-десяти дополнительных лет жизни.