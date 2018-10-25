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Быть или не быть проверкам переселенцев?
Регулярные проверки по месту проживания создают невероятные сложности большинству внутренне перемещённых лиц (ВПЛ), которые получают пенсии или какие-либо социальные выплаты. Казалось бы, недавние изменения процедуры проверки, которые стали следствием отмены судом некоторых норм, регулирующих порядок восстановления социальных выплат ВПЛ, должны были значительно облегчить жизнь вынужденных переселенцев. На практике проблема не была решена, а слухи, которыми сопровождаются указанные изменения, только усугубляют ситуацию и внушают ВПЛ ещёбольшие опасения.
В чем заключаются изменения в отношении проведения проверок?
4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение окружного суда об отмене нескольких пунктов Постановлений Кабинета Министров Украины №365 от 08.06.2016 г. и №637 от 05.11.2014 г. В частности, были отменены пункты Постановлений, в которых упоминается проведение проверки по месту жительства как условие для назначения/восстановления социальных выплат, к которымотносится и пенсия.По решению от 4 июля 2018 г. Кабинетом Министров уже была подана кассационная жалоба, однакопока (и если) данная жалоба не будет удовлетворена, предыдущее решение остаётся в силе.
Означает ли это, что проверки переселенцев канули в лету?
Увы, нет. Вскоре после вступления в силу Решения от 4 июля 2018 года Министерство социальной политики Украины опубликовало свое разъяснение относительно процедуры проверок после решения суда (https://www.msp.gov.ua/news/15636.html).Суть данного разъяснения сводится к тому, что, несмотря на отмену некоторых пунктов вышеуказанных Постановлений, главным основанием для назначения/возобновления всех социальных выплат является именно акт обследования материально-бытовых условий семьи,для составления которого социальным инспекторам необходимо прибыть на место проживания переселенца
Более того, некоторые органы соцзащиты на местах начали толковать решение от 4 июля 2018 года в свою пользу. Так, при обращении переселенцев за назначением/возобновлением социальных выплат (если ранее такие выплаты были приостановлены по какой-то причине или выплаты назначаются в первый раз), сотрудники таких органов вообще не выходят для составления акта на места, мотивируя свою позицию «отменой проверок». Из-за такого подхода некоторые переселенцы вообще не имеют возможности получать социальные выплаты, ведь первый шаг в цепочке назначения/возобновления соцвыплат (составление акта) просто отсутствует!
Всё это означает, что до внесения изменений в действующее законодательство о социальных выплатах ВПЛ (на которые также ссылается Минсоцполитики в своём разъяснении), ситуация для большинства переселенцев не улучшится. Кроме того, в отдельных городах, где органы соцзащиты отказываются составлять акты, ситуация даже ухудшилась.
Что можно посоветовать переселенцам, которые не могут получить положенные им выплаты из-за ситуаций, подобных описанному выше примеру?
К сожалению, вариантов немного.
Изначально можно обратиться с письменным заявлением в адрес соответствующего Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с требованием отправить сотрудников по адресу временной регистрации заявителя для составления акта обследования материально-бытовых условий семьи и последующей его передачи на рассмотрение комиссии по вопросам назначения (возобновления) социальных выплат внутренне перемещённым лицам. В тексте необходимо указать, что составление данного акта регулируется другим нормативно-правовым актом, который не был отменён решением суда от 4 июля 2018 г., что также подтверждает Минсоцполитики в своём разъяснении (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-04).
С большой долей вероятности, орган УТСЗН не выполнит требования, указанные в заявлении. Поэтому, получив отказ из УТСЗН, остаётся последний вариант – обращение в суд. Необходимо отметить, что исковые требования в таком случае будут касаться именно назначения/восстановления социальной выплаты, а ответчиком в данном случае будет только тот орган, который отвечает за определённые выплаты (например, пенсии – Пенсионный фонд, адресная помощь – УТСЗН и т.д.)
Консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с реализацией прав внутренне перемещенных лиц и лиц, которые пострадали вследствие конфликта, можно получить в центрах правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев, которые находятся по адресам:
пгт Станица Луганская, ул. Центральная, 30;
г. Краматорск, ул. Катеринича, 13;
г. Северодонецк, ул. Федоренко, 10
или по телефону «горячей» линии: 0 800 302 007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).
Информирование, консультирование и правовая помощь на Facebook: https://www.facebook.com/ua.nrc.no/
Все услуги Норвежского совета по делам беженцев предоставляются бесплатно.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, отмена, переселенцы, проверки
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