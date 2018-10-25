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Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака
Все мы ищем любовь, вот только где поджидает нас это светлое чувство, не знает никто. Да и жизнь показывает, что люди находят свою вторую половинку в самых неожиданных местах – в очереди, на автобусной остановке, в библиотеке, фитнес клубе, в заграничной командировке и на морском побережье, пишет Cluber.com.ua.
Но не стоит пускать этот процесс на самотек. Предположить, в каком месте с большой долей вероятности вы повстречаете свою любовь, все же можно, правда, для этого нужно обратиться к астрологам.
Овен
Овны – чрезвычайно мобильные личности, которым неведом покой. Их работа и отдых связаны с движением, а потому ничего удивительного, что с большой долей вероятности они повстречают свою вторую половинку где-нибудь, за границей, куда отправятся в путешествие, или в другом городе, куда их приведут дела. Тут главное не стесняться и знакомиться с понравившимся человеком, что для представителя данного знака не составляет труда.
Телец
Тельцы – известные домоседы, а значит, есть вероятность, что свою судьбу они могут повстречать даже дома, познакомившись с одним из гостей. Но данный сюжет скорее годится для мелодрам, а на практике, представители данного знака чаще встречают человека своей мечты в тихом и уютном месте, к примеру, в парке, уютном кафе, а то и в библиотеке. К слову, в таких местах всегда тихо и уединенно, а значит, стеснительным Тельцам ничего не помешает завести приятный разговор и выразить симпатию.
Близнецы
Пытливый ум Близнецов постоянно подталкивает их получать новые знания и развиваться для лучшей самореализации. Поэтому в первой половине жизни личности данного знака много учатся, посещают различные курсы и мастер классы. Да и статистика говорит о том, что своего любимого человека Близнецы встречают еще в институте и на различных образовательных мероприятиях. Это ведь так удобно – повстречать человека, со схожими целями в жизни, а затем завести семью и развиваться вместе, поддерживая друг друга.
Рак
Раки – настоящие эстеты и ценители красоты. Поэтому, чаще всего они встречают свою любовь в местах, связанных с искусством, например, на различных выставках или вернисажах. Более того, истинные ценители природы, Раки могут повстречать любовь на живописном берегу озера или в поле, усеянном васильками. А учитывая, что многие личности данного знака посвящают себя преподаванию, есть вероятность, что они приметят нужного человека на рабочем месте – в школе или ВУЗе.
Лев
Львы – невероятно общительные и компанейские личности, которые всегда окружены людьми. Они обожают пикники и шумные вечеринки, где в приятной обстановке так легко происходят знакомства и завязываются отношения. Поэтому, если вы и повстречаете свою судьбу в виде Льва, скорее всего это будет компания в ночном клубе или шумное застолье у друзей. Нужно лишь помнить, что таких знакомств у Львов тысячи, и выбрать среди них свою судьбу совсем непросто.
Дева
Девы – признанные трудоголики, которые постоянно чем-то занимаются, а потому их важнейшее в жизни знакомство чаще всего происходит на работе, где они влюбляются в коллегу или собственного руководителя. Кроме того, по утрам и вечерам Девы нередко занимаются в фитнес клубе, совершают пробежки или прогулки на велосипеде. И потенциальный спутник в занятиях спортом в один прекрасный момент также может превратиться в спутника жизни.
Весы
Обожающие гармонию Весы нередко встречают человека всей своей жизни в парке или на лоне природы, где они наслаждаются красотой и уединением. Кроме того, эти люди любят посещать театральные представления и не пропускают новинки киноиндустрии, а значит, всегда есть шанс познакомиться с ними в фойе театра во время антракта или на премьере очередного нашумевшего фильма. Наконец, Весы – те люди, которые обожают в одиночестве прогуливаться по городу. А это отличный шанс столкнуться со своей судьбой лоб в лоб.
Скорпион
Невероятно притягательные Скорпионы могут повстречать свою судьбу буквально везде, хоть на шумной вечеринке, хоть на заправке. Это очень общительные личности, которые легко заводят разговор на любую тему и мгновенно устанавливают приятный контакт с толикой флирта. Скорпион может найти любовь практически в любом месте, даже в другой стране, но, зачастую, это будет ресторан или кафе, фитнес клуб или шумная вечеринка. А заприметив свою судьбу, Скорпион уже не отпустит ее.
Стрелец
Жизнь Стрельца в постоянном движении, а потому своего любимого человек он может встретить в любом офисе, куда заглянет с предложением приобрести очередной нужный товар, или в клубе, во время занятий йогой. У Стрельцов чрезвычайно развитый кругозор, а потому свою второю половинку эти личности могут повстречать в заграничном путешествии или за чашечкой кофе в кафе у дома. В плане знакомства Стрелец – самый непредсказуемый из знаков Зодиака, и с этим ничего не поделаешь.
Козерог
Усидчивые и домовитые Козероги вообще не слишком спешат с поиском любимого человека. На первом месте у них работа и самореализация, а на чувства времени попросту не остается. Поэтому чаще всего Козероги встречают любимых на работе. Однако сидя дома эти личности также имеют шанс найти вторую половинку, а все благодаря социальным сетям, в которых они любят пообщаться. Именно интернет становится той площадкой, где Козероги могут раскрыть человеку свои истинные чувства, что существенно повышает его шансы на близкое знакомство.
Водолей
Водолеи – контактные люди, которые легко сближаются и не стесняются знакомиться с понравившимся человеком. Они очень любят бродить по улице в одиночестве или прогуливаться по магазинам, изучая новинки моды. Там чаще всего они и находят человека, который становится для Водолеев самым родным. А еще эти люди не пропускают ни одной премьеры, а значит, в кино или театре у Водолеев также есть все шансы найти приятного собеседника, а возможно и любовь.
Рыбы
Рыбы – натуры романтичные, а потому если утром на рассвете вы заприметили на берегу моря человека, наслаждающегося красотой природы, это точно Рыбы. В любых романтичных местах, в том числе на террасе кафе, за чашечкой кофе можно повстречать представителя данного знака. И да, такой человек всегда готов к любви, ведь Рыбы невероятно влюбчивы. Но не стоит считать Рыб замкнутыми одиночками. Нередко они встречают свою судьбу на свадьбах и других больших праздниках, где под воздействием небольшого количества алкоголя и всеобщего веселья, расслабляются и становятся более раскрепощенными.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, гороскоп, любовь, знаки Зодиака
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