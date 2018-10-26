Все рубрики раздела
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов по искам, поданным переселенцами Донбасса. Всего за последние 2 года из-за нарушений прав на получение пенсий в суды было подано около 4 тысяч исков от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом заявила правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Анастасия Одинцова, говорится на сайте организации.
Так, в 90% случаев при рассмотрении дел о приостановке пенсионных выплат переселенцам суд принимает решение в пользу ВПЛ.
"В Украине есть законодательная, исполнительная и судебная власти. Согласно решениям судов, права переселенцев на пенсию законодательно защищены, а действия Пенсионного фонда Украины являются незаконными. То есть, исполнительная власть пытается узурпировать всю власть и игнорирует нормы Конституции о верховенстве права, пытаясь подменить законодательство Украины нормами подзаконных нормативных актов", – сказала Одинцова.
По словам правозащитницы, свои действия по созданию бюрократических элементов, мешающих гражданам реализовать свое право на пенсию, Кабинет министров Украины объясняет "усилением адресности" и "сохранением бюджета".
"Кабмин поясняет, что нормы Постановления 365* позволяют "усилить адресность“ и беречь бюджет, но Пенсионный фонд только на оплату судебных сборов по пенсионным делам потратил 9 млн 328 тыс. грн. Это не защита прав и не экономия бюджета, а бессмысленная трата бюджетных средств на судебные дела, которые заранее проигрышны", – объяснила Одинцова.
Кроме того Одинцова отметила, что с 2018 года суды Украины должны рассматривать дела пенсионеров-ВПЛ о нарушениях прав на пенсию в упрощенном порядке.
"В прошлом году один из судов Донецкой области подал в Верховный суд дело по поводу приостановки выплаты пенсии переселенцу, с просьбой рассмотреть это дело, как образцовое, чтобы впредь рассматривать такие дела в упрощенном порядке. Верховный суд признал действия Пенсионного фонда по приостановке выплат пенсий ВПЛ – противоправными. И с мая 2018 года каждый переселенец, которому прекращают выплачивать пенсию, может обращаться в суды и его дело будет рассмотрено в сжатые сроки, в упрощенном порядке. ВПЛ могут рассчитывать на позитивные решения судов", – резюмировала Одинцова.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, переселенцы, пенсии, правозащитники
- Красный Крест может помочь в выплате пенсий жителям неподконтрольного Донбасса (ВИДЕО)
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам
- Лжепереселенцы «нагревали» Украину на миллион гривен каждый месяц
- Пенсии и соцвыплаты не получат около 200 тыс. переселенцев из-за списков СБУ
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 октября09:15
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери09:07
- Жители Донецка встревожены большим количеством боевиков «ДНР» в городе08:28
- Боевики «ДНР» «закрыли» Иловайск. Проверяется каждый дом. Люди напуганы08:18
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков08:13
- В Ханженково пьяный боевик «ДНР» сбил на автомобиле подростка08:07
- Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь07:59
- Поклонник "Новороссии" из Донецка ликвидирован бойцами ООС: террористы в трауре по Асэту07:52
- Экс-советник Захарченко жалуется, что его батальон не получает деньги уже третий месяц22:41
- "ДНР" пропонує голосувати на "виборах" за паспортом України22:19
- На защиту Украины может встать уникальный плавающий БТР "Пловец": его неуязвимость к подрывам поражает. ВИДЕО09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 октября09:15
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери09:07
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Жители Донецка встревожены большим количеством боевиков «ДНР» в городе08:28
- Украина загонит себя в тупик, если разорвет договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, - Денисенко08:25
- Боевики «ДНР» «закрыли» Иловайск. Проверяется каждый дом. Люди напуганы08:18
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков08:13
- В Ханженково пьяный боевик «ДНР» сбил на автомобиле подростка08:07
- "Слова за Путиным повторяет", - украинцы возмущены "лживой дипломатией" Хуга и ОБСЕ08:03
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко