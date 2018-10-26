Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости

26.10.2018 08:35

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов по искам, поданным переселенцами Донбасса. Всего за последние 2 года из-за нарушений прав на получение пенсий в суды было подано около 4 тысяч исков от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом заявила правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Анастасия Одинцова, говорится на сайте организации.

Так, в 90% случаев при рассмотрении дел о приостановке пенсионных выплат переселенцам суд принимает решение в пользу ВПЛ.

"В Украине есть законодательная, исполнительная и судебная власти. Согласно решениям судов, права переселенцев на пенсию законодательно защищены, а действия Пенсионного фонда Украины являются незаконными. То есть, исполнительная власть пытается узурпировать всю власть и игнорирует нормы Конституции о верховенстве права, пытаясь подменить законодательство Украины нормами подзаконных нормативных актов", – сказала Одинцова.

По словам правозащитницы, свои действия по созданию бюрократических элементов, мешающих гражданам реализовать свое право на пенсию, Кабинет министров Украины объясняет "усилением адресности" и "сохранением бюджета".

"Кабмин поясняет, что нормы Постановления 365* позволяют "усилить адресность“ и беречь бюджет, но Пенсионный фонд только на оплату судебных сборов по пенсионным делам потратил 9 млн 328 тыс. грн. Это не защита прав и не экономия бюджета, а бессмысленная трата бюджетных средств на судебные дела, которые заранее проигрышны", – объяснила Одинцова.

Кроме того Одинцова отметила, что с 2018 года суды Украины должны рассматривать дела пенсионеров-ВПЛ о нарушениях прав на пенсию в упрощенном порядке.

"В прошлом году один из судов Донецкой области подал в Верховный суд дело по поводу приостановки выплаты пенсии переселенцу, с просьбой рассмотреть это дело, как образцовое, чтобы впредь рассматривать такие дела в упрощенном порядке. Верховный суд признал действия Пенсионного фонда по приостановке выплат пенсий ВПЛ – противоправными. И с мая 2018 года каждый переселенец, которому прекращают выплачивать пенсию, может обращаться в суды и его дело будет рассмотрено в сжатые сроки, в упрощенном порядке. ВПЛ могут рассчитывать на позитивные решения судов", – резюмировала Одинцова.

Источник Трибун