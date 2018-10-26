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Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках
Все мы должны хорошо высыпаться - это важно для здоровья и карьеры, а особенно это актуально в межсезонье и холода, когда наш организм в стрессе от низких температур.
Хороший сон в холода необходим, так как во время сна организм активизирует регенеративные процессы, которые необходимы для сохранения здоровья, пишет from-ua.
Большинство людей понимают важность сна и чувствуют себя больными и подавленными, если не выспятся.
В последнее время появилось много сообщений от пользователей соцсетей о том, что им легче засыпать, когда они ложатся в носках. Но почему так происходит?
Давайте попробуем это выяснить.
Спать в носках это хорошо, или всё же плохо?
Конечно, носки помогут вам быстрее уснуть, потому что, когда ноги в тепле, кровеносные сосуды в них расширяются, а затем мозг получает сигнал о том, что пришло время спать.
Знаете ли вы, что некоторые исследования показали взаимосвязь между расслаблением конечностей (вазодилатацией) и скоростью засыпания?
Это означает, что расширение кровеносных сосудов в ногах приведет к тому, что вы почти сразу уснете.
Какая польза в том, чтобы спать в носках?
Носки смягчат сухую кожу
– некоторые люди могут обнаружить, что они просыпаются с потрескавшимися сухими ногами; особенно в зимние месяцы, когда температура падает. Это может привести как минимум к эстетическим проблемам.
Примечание. Нанесите подходящий увлажняющий крем для ног перед сном и наденьте чистые хлопковые носки.
Помогут при болезни Рейно - это редкое заболевание, которое поражает клетки крови человека и вызывает чрезмерную реакцию на холод, что в тяжелых случаях может привести к язвам или некрозу (омертвению ткани).
Примечание. Сон в носках помогает регулировать температуру тела – а это именно то, что работает против этой болезни.
Предотвращают потливость и жар – они помогают регулировать температуру тела, которому не приходится доставлять тепло в свою самую отдаленную часть.
Примечание. Этот тип контроля температуры может быть полезен для предотвращения потливости и жара, которые могут привести к нарушению сна.
Ниже перечислены еще несколько трюков, которые помогут вам лучше спать:
Перед сном примите горячую ванну.
За три часа до сна не нужно ничего есть и пить (максимум - стакан воды).
Установите вентилятор рядом с кроватью.
Подберите комфортный уровень освещения, или полное его отсутствие.
Теги: Донбасс, сон, зима, носки, холод
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