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Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу

28.10.2018 17:55
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Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу

Для борьбы с коллаборантами и результатами российской пропаганды на Донбассе Украине следует использовать опыт социальной работы США в пост-гитлеровской Германии.
Такое мнение в эфире ObozTV выразил волонтер, офицер запаса Мирослав Гай. Он напомнил, что немцы в свое время получили столько мощную "прививку" против нацизма, что теперь любые его проявления отторгаются ими на подсознательном уровне.
"Каким образом? Туда зашли в свое время американские войска и там проводилась мощная программа. Работали с детьми в школах, возили людей в Освенцим, возили людей в Бухенвальд - показывали. Заставили перезахоронить всех этих погибших. Проводилась программа показа фильмов, уроков в школах", - перечислил Гай.
По его словам, в свое время Германия фактически превратилась в ​​гигантскую школу, где работали с населением.
"Поэтому когда мы зайдем на Донбасс, надо понимать, что как в свое время граждане Германии находились под мощной пропагандой Геббельса, так же сейчас граждане Украины в Крыму, Донецке, Луганске - на оккупированных территориях - находятся под мощным влиянием российской пропаганды", - подытожил офицер.

Источник from-ua



Теги: США, Донбасс, Вторая Мировая война, решение
 
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