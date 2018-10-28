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Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко
Лишение жителей неподконтрольной части Донбасса права голоса на предстоящих выборах — будет позором для страны. Такое мнение высказал в интервью для «Апострофа» активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.
По его словам, в соответствии с Конституцией Украины, каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не признанный недееспособным, имеет право на участие в выборах.
«Мы же не объявляли, что все на оккупированных территориях лишаются гражданства Украины. Соответственно, позор, когда внутренне перемещенных лиц лишили права голоса на местных выборах, — считает Друзенко. — Но там еще была какая-то манипулятивная, но логика. Но здесь — ты, гражданин Украины, приносишь паспорт… и лишить права голоса можно только по „беспределу“. Надеюсь, Украина не пойдет таким путем.»
В ответ на опасения, что такие граждане имеют пророссийское мышление и могут отдать предпочтение пророссийскому кандидату Геннадий заявил, что все это время необходимо было «воевать за сердца и головы людей». Есть специально созданные Министерство информационной политики и Министерство по вопросам ВОТ, есть бюджет, есть помощь международных организаций — однако, следует признать, что за 5 лет власть только остановила кровопролитие, но «так до сих пор и не занялась серьезным лечением Донбасса», считает активист.
«В Новотроицком наши врачи работают уже более двух лет, и когда я приезжаю их проведать, захожу к своему побратиму, у него стоит телевизор — ни одного украинского канала: Оплот TV, канал „Россия“, Life News. Ты смотришь до обеда — и тебе хочется идти и убивать „укров“, — рассказал Геннадий Друзенко. — Это говорит о том, что последовательной политики в отношении оккупированных территорий просто не существует, а если и существует, то она крайне неэффективна.»
Теги: Донбасс, права, голосование, ВПЛ
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