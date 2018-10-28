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"Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего
Кремль не намерен оставлять оккупированный Донбасс, так как последствия ухода будут намного более тяжелыми, чем нынешние невзгоды. Своим мнением о планах путинского режима на Донбасс поделился известный украинский волонтер, офицер ВСУ Мирослав Гай, передает "Диалог.UA".
Из Кремля в последнее время начали поступать настойчивые инсайды о том, что он намерен наконец оставить Донбасс в покое. Это ложь, уверен Гай. Он отметил, что для "слива" Донбасса властям РФ придется вывести оттуда войска и вооружение. Моментально после этого туда придут ВСУ, а следом за ними и международные организации, которые примутся расследовать страшные преступления путинского режима: убийства, пытки, грабежи и прочее. Последствия будут очень и очень тяжелые, уверен он. "Как только Кремль отдаст Украине оккупированную территорию - все раскроется, и РФ придется отвечать", - озвучил Гай главную причину, которая удерживает Путина на Донбассе.
Кроме того, отметил он, уход из ОРДЛО еще и нанесет по Кремлю сокрушительный репутационный удар внутри РФ. Уже сейчас националистические силы критикуют его за недостаточную поддержку "республик". Если же их окончательно "сольют", рейтинг агрессора рухнет больше. На то, что Кремль не собирается уходить с Донбасса указывает и риторика пропагандистских СМИ России. Они все еще весьма враждебно настроены в отношении Украины.
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР
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- В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"12:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
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