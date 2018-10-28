Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Ученые выяснили, что нас ждет после смерти

28.10.2018 16:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые выяснили, что нас ждет после смерти

Учёные провели ряд исследований с целью определения чувств человека, сердце которого только что остановилось. Такую информацию передаёт сайт replyua.net.
Специалисты провели опрос среди людей, которым пришлось пережить клиническую смерть. Более сорока процентов из них отметили, что после остановки сердца их организм продолжал «жить». Об этом свидетельствует наличие воспоминаний человека, которые, в большинстве случаев, передают реальные и подтверждённые ситуации. К примеру, многие рассказывают, что видели своих родственников и врачей, переживающих момент их смерти. Также люди подтверждают стереотипы о том, что, покидая этот мир, человек попадает в туннель, где видит белый свет, красивые картины другого мира и так далее. Некоторые учёные предполагают, что всё описанное может быть лишь галлюцинациями. Ведь эти данные не подтверждены и существуют только в воспоминаниях респондентов.
Также пережившие клиническую смерть говорят, что ощущали в те страшные моменты умиротворение или наоборот беспокойство. Однако учёные, проводившие другие исследования, отметили, что это фактически невозможно. Ведь во время смерти у человека работают механизмы, которые блокируют процесс возникновения эмоциональной составляющей.



Теги: Донбасс, исследования, ученые, смерть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх