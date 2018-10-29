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Главные ошибки при лечении насморка
К насморку многие относятся весьма пренебрежительно.
Высморкался, закапал в нос и побежал заниматься своими делами. А между тем, неправильное лечение и невнимание к этой проблеме может привести к весьма неприятным последствиям. Что мы делаем не так? И как избежать ошибок?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Вы не обращаете на насморк внимания
Вряд ли вам даже придет в голову во время насморка взять больничный. Да и лекарства, по уверению многих врачей, до определенного момента использовать не нужно. Необходимо промывать нос и пить много жидкости. Однако, если самочувствие ухудшается, необходимо снизить активность и «по-человечески» поболеть пару дней. Тогда организму хватит сил самому справиться с инфекцией, а вместе с ней и с насморком. Если же махнуть рукой на простуду и переносить ее на ногах, насморк может перейти в хроническую форму.
Вы выбрали неправильное лечение
Что делает большинство людей, когда нос перестает дышать и начинается насморк? Хватаются за капли. Но ринит может быть вызван не только банальной простудой. Аллергия, сухой воздух в помещении, гормональные изменения в организме -далеко не все причины, из-за которых начинается насморк. Заниматься самолечением не стоит, сходите к врачу.
Вы используете сосудосуживающие средства
Эти препараты действительно способны быстро остановить насморк. Но пользоваться ими нельзя дольше 3-5 дней. В противном случае сосуды привыкают к каплям и в какой-то момент сосудосуживающие средства просто перестанут вам помогать. А еще сосуды начинают «лениться» и отвыкают сужаться самостоятельно, без медицинских препаратов. Так что не стоит приучать свой нос к сосудосуживающим средствам. Закапывать их стоит тогда, когда у вас заложен нос. И если не дышит одна ноздря, вторую лучше «не беспокоить».
Вы злоупотребляете народными средствами
Опыт бабушек - дело, конечно, хорошее. Но не всегда следует лечиться по-старинке. Например, мы с детства знаем, что лук - прекрасное натуральное средство в борьбе с простудой. Но только если его есть или вдыхать его запах. Некоторые же используют сок лука вместо капель для носа. Этого делать категорически нельзя! Вы можете повредить крайне чувствительную слизистую носа и вместо облегчения симптомов насморка заработать хронический ринит.
В вашей квартире пониженная влажность воздуха
Влажность воздуха в помещении в идеале должна составлять 40-60%. Но чаще всего (особенно в зимний период) из-за недостаточного проветривания и включенных батарей она едва достигает отметки в 20%. Слизистая оболочка носа моментально на это реагирует. Она пересыхает и становится тоньше, как следствие, организму легче «подцепить» инфекцию. Кроме того, слизистая, пытаясь увлажнить сама себя, начинает в несколько раз сильнее вырабатывать сопли. Не забывайте увлажнять нос солевыми растворами и поставьте в помещении увлажнитель воздуха.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, насморк
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