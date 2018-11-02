Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи

02.11.2018 16:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи

С хозяйкой наступающего года - Желтой Земляной Свиньей - необходимо подружиться обязательно!
Ведь она отвечает за финансовое благосостояние. А эта сфера настолько важная, что даже самые ярые скептики - нет-нет - да и подумают, как умилостивить новую хозяйку года, пишет from-ua .
1. Доделайте "хвосты" по ремонту, уберите в доме
Парадокс: казалось бы, "свинский" Новый год должен был бы пройти по принципу "чем грязнее, тем лучше", но Свинья на самом деле очень уважает чистоту. Грязь умная свинья использует в качестве избавления от кожных паразитов. Так что устраните все недоделки по ремонту, не несите их в следующий год. Перед праздником обязательно уберите в доме, он должен дышать чистотой.
2. "Поселите" в доме свинку
Здорово, если в доме на видном месте с Нового года поселится статуэтка свинки - бронзовая или золотистая. Или же одна из центральных зон в доме, в гостиной или кухне, будет украшена картиной с изображением хозяйки года. Подойдет и традиционная свинья-копилка! Главное - не прячьте ее подальше, она - центральный символ года. И на новогоднем столе должна занимать почетное место в центре. Главное, копилка не должна быть пустая, используйте копилку по ее назначению.
3. Нет - кожаным элементам, да - натуральным тканям
Все, что будет напоминать Желтой Свинье о том, как нещадно люди обходятся с ее собратьями, ее только расстроит. А вот понравятся символу года подушки в натуральных оттенках, глиняная посуда, картины с сельскими пейзажами. Все, что будет напоминать о природе - это тренд в год Свиньи
4. Обратите внимание на декор желтых оттенков.
Давно подумывали обновить шторы? Диванные подушки молят отправить их на пенсию? Если некоторым предметам домашнего обихода нужна замена, покупайте новые в любимых цветах Желтой Земляной Свиньи - всех оттенках желтого, подойдут также золотой, ванильный, бежевый, горчичный и подобные цвета на ваш вкус.



Теги: Донбасс, дом, свинья, Новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх