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Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи
С хозяйкой наступающего года - Желтой Земляной Свиньей - необходимо подружиться обязательно!
Ведь она отвечает за финансовое благосостояние. А эта сфера настолько важная, что даже самые ярые скептики - нет-нет - да и подумают, как умилостивить новую хозяйку года, пишет from-ua .
1. Доделайте "хвосты" по ремонту, уберите в доме
Парадокс: казалось бы, "свинский" Новый год должен был бы пройти по принципу "чем грязнее, тем лучше", но Свинья на самом деле очень уважает чистоту. Грязь умная свинья использует в качестве избавления от кожных паразитов. Так что устраните все недоделки по ремонту, не несите их в следующий год. Перед праздником обязательно уберите в доме, он должен дышать чистотой.
2. "Поселите" в доме свинку
Здорово, если в доме на видном месте с Нового года поселится статуэтка свинки - бронзовая или золотистая. Или же одна из центральных зон в доме, в гостиной или кухне, будет украшена картиной с изображением хозяйки года. Подойдет и традиционная свинья-копилка! Главное - не прячьте ее подальше, она - центральный символ года. И на новогоднем столе должна занимать почетное место в центре. Главное, копилка не должна быть пустая, используйте копилку по ее назначению.
3. Нет - кожаным элементам, да - натуральным тканям
Все, что будет напоминать Желтой Свинье о том, как нещадно люди обходятся с ее собратьями, ее только расстроит. А вот понравятся символу года подушки в натуральных оттенках, глиняная посуда, картины с сельскими пейзажами. Все, что будет напоминать о природе - это тренд в год Свиньи
4. Обратите внимание на декор желтых оттенков.
Давно подумывали обновить шторы? Диванные подушки молят отправить их на пенсию? Если некоторым предметам домашнего обихода нужна замена, покупайте новые в любимых цветах Желтой Земляной Свиньи - всех оттенках желтого, подойдут также золотой, ванильный, бежевый, горчичный и подобные цвета на ваш вкус.
Теги: Донбасс, дом, свинья, Новый год
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