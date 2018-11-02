Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!

02.11.2018 07:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!

Какую бы работу мы не выполняли, главным приоритетом остаётся безопасность, пишет lifter.com.ua
Под безопасностью подразумевается защита от вреда и прочих нежелательных последствий. Всем в мире нужна безопасность. Даже смартфонам.
Мы используем смартфоны для игр, звонков, чатов и т. п., но задумываемся ли мы об угрозах безопасности?
Без паники! Мы вам поможем!
Эти коды помогут вам определить, защищены ли ваши данные, и не следит ли кто-то за вашим смартфоном.
*#21#
Эта комбинация цифр и символов позволяет узнать, подключена ли на вашем смартфоне переадресация звонков, СМС и других сообщений. Наберите этот код, и на экране высветится номер, куда осуществляется трансфер данных, и статусы по разным видам переадресации.
Вспомните: не одалживали ли вы мобильник незнакомым людям, пусть даже для одного звонка? Если да — есть риск, что сведения о вашем месте проживания, распорядке дня, круге общения могли утечь к посторонним. Под угрозой рискуют оказаться и средства вашего электронного кошелька, если вы пользуетесь им, заходя через пароль с мобильного.
*#62#
Этот код показывает, куда с вашего телефона перенаправляются входящие вызовы и СМС, когда другие абоненты не могут до вас дозвониться. В лучшем случае звонки будут переадресовываться в формате голосовой почты на один из номеров вашего сотового оператора.
##002#
Набрав эту комбинацию, вы сможете отключить все виды переадресаций, которые прежде были настроены на вашем телефоне. Код универсален и действует для всех смартфонов.
Очень рекомендуем вспомнить о нем перед тем, как ехать в другую страну или регион: тогда, оказавшись в роуминге, вы не будете терять деньги, которые перестанут списываться за звонки, по умолчанию переводящиеся на голосовую почту.
*#06#
Код, дающий сведения об идентификационном номере телефона, так называемом IMEI (International Mobile Equipment Identifier).
Зная цифры международного идентификатора, можно, например, найти телефон, который был у вас украден: ведь аппарат при любом включении автоматически передаёт свой IMEI в сеть мобильного оператора, независимо от того, находится ли в смартфоне ваша сим-карта или уже чужая.
Как защититься от преступников и шпионов:
Используйте мессенджеры, полностью закрытые для посторонних: Telegram, Chare, Wickr, Signal.
Не устанавливайте на телефон незнакомые программы, следите за всеми установленными приложениями и по возможности пользуйтесь многоступенчатыми системами блокировки. Не переходите по подозрительным ссылкам и не заряжайте телефон от подозрительных «бесплатных» точек.
Отслеживать телефоны имеет право только ваш мобильный оператор, и то только с вашего согласия. Сайты и приложения, предлагающие вам отследить местонахождение других людей, принадлежат злоумышленникам. Будьте бдительны!
Вот перечень полезных кодов для Android (если у вас айфон, то извините):
*#*#4636#*#* Информация о телефоне, батарее и статистике использования.
*#*#7780#*#* Сброс настроек. Удаление только приложений.
*2767*3855# Полный сброс настроек, переустановка прошивки.
*#*#34971539#*#* Полная информация о камере.
*#*#273283*255*663282*#*#* Быстрый бэкап медиафайлов.
*#*#197328640#*#* Режим тестирования сервисной активности.
*#*#232339#*#* / *#*#526#*#* Тестирование беспроводной сети.
*#*#232338#*#* Wi-Fi Mac-адрес.
*#*#1472365#*#* Быстрый тест GPS.
*#*#1575#*#* Различные GPS-тесты.
*#*#0283#*#* Тест Loopback.
*#*#0*#*#* Тест ЖК-дисплея.
*#*#0673#*#* / *#*#0289#*#* Аудио-тест.
*#*#0842#*#* Тест вибрации и подсветки.
*#*#2663#*#* Версия тачскрина.
*#*#2664#*#* Тест тачскрина.
*#*#0588#*#* Тест датчика приближения.
*#*#3264#*#* Версия RAM.
*#*#232331#*#* Bluetooth-тест
*#*#7262626#*#* Тест GSM-сигнала.
*#*#232337#*#* Bluetooth-адрес.
*#*#8255#*#* Тест сервиса Google Talk.
*#*#1234#*#* Информация о прошивке.
*#*#1111#*#* Версия FTA-ПО.
*#*#2222#*#* Версия FTA-железа.
*#*#44336#*#* Время сборки.
*#06# IMEI.



Теги: Донбасс, смартфон, слежка, код
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх