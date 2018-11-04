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Как преодолеть страх неудачи?
Чувство страха, хотя бы раз, испытывали абсолютно все люди на планете. Эта эмоция рождается вместе с человеком. Провокатором может стать мнимая либо реальная опасность. При этом организм инстинктивно готовиться к сопротивлению. Страх рефлекторно оказывает негативное влияние на внутреннее состояние и может плотно засесть в голове, мыслях. Можно ли преодолеть страх? Давайте разберемся.
1. Как страх влияет на человека?
Под влиянием страха, мысли у человека только негативные: «у меня нет шансов, мне постоянно не везёт, я все завалю». Его пугает ответственность, боится что-то сделать не так, возможность неудачи. По этой причине человек уклоняется от деятельности, с которой, по его мнению, обязательно не справится. Возникает привычка откладывания дел на неизвестный срок, даже жизненно важных. Это может привести к необратимым проблемам и даже заболеваниям психологического характера.
В результате такого поведения не происходит удовлетворение необходимых потребностей, замыслы не исполняются, цели не достигаются. Пребывание в этом состоянии долгое время сопровождается тем, что у человека формируется образ о себе, как о несостоявшейся личности. Тем самым он загоняет себя, в ещё большие страхи и опасения.
2. Причина страха
С детства, периодически возникает чувство страха перед чем-либо или кем-либо. По мере взросления человека, на формирование страха влияют многие факторы. В основном они складываются из отношений близких людей:
-
родительское пресечение инициативности и желания стать детей стать независимыми в детском возрасте;
-
жестокие и частые нагоняи за не существенные провинности;
-
претензии к оценкам, завышенная планка к выполнению каких либо требований, связанных со школьным обучением;
-
отвержение подростка сверстниками, издевательство, порицание, обсуждение за глаза и иное.
3. Как преодолеть страх неудачи?
Этому помогут следующие действия:
-
разобраться в своих мыслях и сделать вывод, что именно провоцирует чувство страха, и каковы реальные возможности их возникновения в данной ситуации;
-
найдите антиподы своим страхам, то есть те качества личности, навыки или ресурсы, которые могут не дать свершиться самым тяжёлым ожиданиям;
-
все могут ошибаться, воспринимайте свои промахи, не как неудачу, а как накопление опыта;
-
записывайте свои достижения и положительные результаты. Анализируйте величину и скорость прогрессивных изменений в целях развития представлений о себе, как человеке способном решать проблемы различной направленности и сложности;
-
не бойтесь пробовать что-то новое для достижения цели, чтобы подтвердить свою состоятельность. Используйте свои навыки, применяйте знания и обновляйте их;
-
начните с достижений успеха в реализации небольших задачах, отталкиваясь от малых побед, планируйте и подготавливайте условия для достижения значимых результатов.
Существует ошибочное мнение о том, что страхи присущи людям только трусливым и легко попадающим под влияние других личностей. Неважно, сильный духом человек или нет, чувство тревоги в опасный момент присутствует у всех адекватных людей, вот только реакция не него проявляется по-разному.
Изучение страха неудачи позволяет выявить причины потери способности приспосабливаться к условиям окружающего мира. Оценка мнения о себе, пересмотр установок, работа над собой приведёт к снижению чувства тревоги и укрепления уверенности в своих возможностях.
Источник : http://vitamarg.com
Теги: Донбасс, эмоции, человек
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