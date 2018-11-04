Как улучшить отношения между супругами?

04.11.2018 19:00

Иногда стабильные семейные отношения взрываются по самому неожиданному пустячному поводу. Почему в одинаковых ситуациях одни пары проявляют взаимное терпение и понимание, тогда как другие со звоном бьют посуду и разбегаются в разные стороны? Возможно, последние плохо выспались.

Через лабораторию психологов из Университета штата Огайо прошли 43 пары ссорящихся родителей. Перед исследователями развернулись десятки семейных конфликтов, во время которых супруги горячо обсуждали рутинные темы: как распоряжаться деньгами, отношение к родственникам и пр.

Пары спорили об одном и том же, но разногласия пытались преодолеть различными способами. Одни демонстрировали конструктивность и взаимопонимание, готовность к обоюдным уступкам, но другие — враждебность и бескомпромиссность. По мнению учёных, враждебность проявляли те, кто накануне не выспался. Как рассказала директор Института исследований поведенческой медицины Дженис Кьеколт-Глейзер (Janice Kiecolt-Glaser):

«Когда люди не высыпаются, они смотрят на мир как бы сквозь тёмные очки. Их настроение ухудшается, они раздражительны. Недостаток сна вредит отношениям».

В исследовании принимали участие мужчины и женщины с семейным стажем от 3 до 27 лет. Каждая пара дважды приходила в лабораторию, где супруги обсуждали проблемы, вызывающие наибольшие разногласия. Перед дискуссией участники сообщали о продолжительности ночного сна, которая составляла от 3,5 до 9 часов.

Сопоставив «накал страстей» с длительностью отдыха, исследователи выяснили, что наибольшую агрессивность проявляли те семейные союзы, где оба супруга спали менее 7 часов. Ссорились и остальные, но те, кто спали больше, демонстрировали понимание противоположной позиции, хотя и не соглашались с ней.

Если один из супругов высыпался лучше, он сглаживал агрессию другого. Ссоры в таких парах протекали мягче, чем в тех, где сна были лишены и муж, и жена.

О связи качества сна и устойчивости семейных отношений свидетельствуют и более ранние исследования. Лишённые отдыха люди проявляют больше агрессии в любых социальных взаимодействиях и чаще ругаются «нехорошими словами». Мужья после бессонной ночи проявляют склонность к скандалам с жёнами. Конфликты в парах, где оба супруга не высыпаются неделями, затягиваются. Не пренебрегайте здоровым сном!

Но исследователи из Огайо пошли дальше остальных. Кроме видеозаписей споров и ответов на вопросы, учёные, интересуясь маркерами, связанными с сердечными заболеваниями, раком и другими проблемами со здоровьем, изучили анализы крови, которые супруги сдавали до и после лабораторного «спарринга».

Оказалось, что недостаток сна сказывается не только на поведении во время конфликтов, но и на количестве в крови белков, свидетельствующих о наличии очагов воспалений. Руководитель исследования доктор Кьеколт-Глейзер говорит, что:

«Недостаток сна не только вредит отношениям, он ужесточает влияние конфликта на тело… Сон и конфликт работают вместе, усиливая воспаление».

Иными словами, усиленные недосыпанием брачные конфликты вредят здоровью.

Источник : https://mirkrasoty